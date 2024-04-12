Kuvvetli yağış geliyor. Meteorolojiden 3 bölgeye uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre havanın iç ve doğu kesimlerde çok bulutlu olması bekleniyor.

Ayrıca Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır ve Siirt hariç) ile Samsun, Ordu ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP'TE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların Gaziantep genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgar genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.