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Kuvvetli yağış rögarları taşırdı. Evleri su bastı

Kuvvetli yağış sonrası Diyarbakır'da taşan rögarlardan evleri su bastı. Vatandaşlar, su basan evlerinden kendi imkanlarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 20:38
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Kuvvetli yağış sonrası evleri su bastı

Kuvvetli yağış rögarları taşırdı. Evleri su bastı
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde etkili olan yağış sonrası 3 evi su bastı. Merkez Yenişehir ilçesinde etkisini gösteren yağış birçok noktada etkili oldu.

Öğlen saatlerinde başlayan yağmur, şiddetini arttırarak su baskınlarına sebep oldu. İlçeye bağlı Üçkuyu Mahallesi’nde yağış sonrası rögarların taşmasıyla 3 evi su bastı.

Su baskınlarının yaşandığı evlerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etti.

Su baskını olan evlerde maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

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