Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 31.05.2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.

Diğer taraftan yoğun yağışın yol açabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama gibi konularda uyarılarda bulunuldu.