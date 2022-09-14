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Merkez Bankası ile ilgili flaş iddia. Doları baskılamak için bakın kaç milyar dolar yakmış

Merkez Bankası'nın yüksek enflasyonla sonuçlanan faiz politikası ve sert artış gösteren döviz kuru ekonomi gündemini belirlemeye devam ediyor. Döviz kurundaki artış devam ederken Bloomberg ekonomistlerinden Selva Baziki, Merkez Bankası'na ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. 

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 12:04
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 13:02
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Merkez Bankası ile ilgili flaş iddia Yılbaşından beri satılan miktar sızdırıldı Doları baskılamak için 75 milyar dolar yakmış

Merkez Bankası ile ilgili flaş iddia. Doları baskılamak için bakın kaç milyar dolar yakmış
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Siyasi baskılarla bağımsızlığını kaybeden ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Faiz sebep enflasyon sonuç' politikası ekseninde faiz indirimleri yapan Merkez Bankası (MB), fiyasko üzerine fiyasko yaşıyor. MB'nin hızla yükselen döviz kuruna karşı mücadele yöntemine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. 

Sık sık dolar satışı yaptığı iddia edilen Merkez Bankası'na ilişkin bir değerlendirme de Bloomberg ekonomisti Selva Baziki yaptı. Baziki, Merkez Bankası'nın yükselen döviz kurunu baskılamak için son 8 ayda 75 milyar dolar sattığını öne sürdü.

Böylece aylık 9,5 milyar dolar satılarak piyasaya müdahale edildi.

Baziki, 5 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda da 7 aylık rakamın 66 milyar dolar olduğunu söylemişti. Baziki, müdahalelerin yaz aylarında turizm gelirleri nedeniyle yavaşladığını da belirtti.

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Abbas
14.09.2022 13:12
Demekki 128 milyar dolara daha Pay var !!!  
 
vatandaş
14.09.2022 13:05
bize dolar lazım ise niye satılıyor,en önemlisi kimlere hangi kurdan satılıyor.  
 
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