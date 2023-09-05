Kuyumcudaki hırsızlık kameraya yansıdı

Siirt Kuyumcular Çarşısında bir kuyumcuya giren kadın, 100 gram ağırlığında ve tahmini değerinin 185 bin lira olduğu belirlenen hasır bileziklerden birini çalıp, 3 çeyrek altın satın alarak kuyumcudan ayrıldı.

KAYNAK: İHA
Kuyumcudaki hırsızlık kameraya yansıdı

Siirt Ülkü Mahallesi Kuyumcular Çarşısında bir kuyumcuya giren kadın, tezgahta bulunan Erdoğan’ın yeğeni Mehmet Erdoğan’a bilezik almak istediğini söyledi. Mehmet Erdoğan bilezikleri çıkararak tezgaha koydu. Kadının fiyat sorması üzerine hesap yapan Mehmet Erdoğan’ın dalgınlığı sırasında, aldığı iki bilezikten 100 gram ağırlığındaki bileziği el çabukluğuyla cebine koydu.

Bir süre daha oyalanan ve bileziklere bakan kadın, daha sonra vazgeçtiğini ve çeyrek altın almak istediğini belirtti. Cebinde bulunan parayı çıkararak Mehmet Erdoğan’a uzatan kadın, 3 çeyrek altın satın alarak kuyumcudan ayrıldı.

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Kuyumcu sahibi Ali Erdoğan sayım yaptığında bileziğin eksik olduğunu gördü. Güvenlik kamerasına baktığında hırsızlığı fark eden Erdoğan, polise giderek şikayetçi oldu.

Erdoğan; "2 Ağustos tarihinde camide olduğum zaman içerisinde olay gerçekleşmiş. Dükkanda kalan ve ziyaretime gelen yeğenim, müşterilere yardımcı olmak amacıyla çıkarmış olduğu Diyarbakır Hasırı olarak tabir ettiğimiz 100 gramlık bileziği, üstteki bileziklere bakma bahanesiyle alt kısımda bulunan iki adet bilezikleri alarak birini yerine bırakıp diğer bileziği cebine indiriyor. Bu olaylar 1, 2, 3 değil sadece kendi açımızdan söylemiyoruz bütün esnaf arkadaşlarımız için bu olaylar çekilmez bir hal almaya başladı. Yetkililerden ricamız, bu tür insanların yaptıkları hatalar karşısında ağır ceza almalarıdır ki bu olaylar tekrarlanmasın. Sadece bizim açımızdan değil, kuyumcu sektöründe çalışan tüm esnafta bu olaylar gerçekleşiyor. İlgili birimler bunlara gerekli cezaları versinler ki bir daha bu tür olaylara cesaret edilmesin. Mağduruz ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu tür insanların bizlere daha fazla zarar vermelerini istemiyoruz. Cüzi miktarlarda para kazanıp yüksek miktarlarda zarar ettiğimiz zaman bu işi yürütme sıkıntısı çekiyoruz. Bunların hak ettikleri cezaları bulmalarını istiyoruz. Bu tür olayların tekrarlanmamasını istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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