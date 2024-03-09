Kuyumcular artık bu altını geri almıyor. Yastık altında altını olanlar dikkat

Kuyumcular artık bu altını geri almıyor. Yastık altında altını olanlar dikkat
Kaynak: Halk TV
Yastık altında altını olanlara kuyumculardan uyarı geldi. Kuyumcular dolandırıcılık riskini önlemek için kesme altın almayacaklarını duyurdu.
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Kuyumcular artık bu altını geri almıyor. Yastık altında altını olanlar dikkat 1

Türkiye'de geçen yıl yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altın için kuyumcular önemli bir karar aldı.

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Kuyumcular artık bu altını geri almıyor. Yastık altında altını olanlar dikkat 2

Küresel enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinde sona gelindiği ve bundan sonra faizlerde düşüş olacağı beklentisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken dolandırıcıların da altına yöneldiği gözlemlendi.

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Kuyumcular artık bu altını geri almıyor. Yastık altında altını olanlar dikkat 3

Bu durum dolandırıcılık vakalarının artmasına neden oldu. Kuyumcular, kesme altın formundaki ürünlerde yaşanan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla kesme altını satın almayacaklarını duyurdu.

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Kuyumcular artık bu altını geri almıyor. Yastık altında altını olanlar dikkat 4

KESME ALTINDA BARKOD VE SERİ NUMARA BULUNMUYOR

Kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmadığı için dolandırıcılar, bu altınları sahte olarak üretip piyasaya sürebiliyor. Bu durum, altın yatırımcılarının mağdur olmasına neden oluyor.

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Kuyumcular artık bu altını geri almıyor. Yastık altında altını olanlar dikkat 5

KUYUMCULAR UYARDI

Halk TV'de yer alan habere göre, kuyumcular, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyardı.

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Kuyumcular artık bu altını geri almıyor. Yastık altında altını olanlar dikkat 6

Paketli altında seri numarası, üretici firması gibi bilgiler bulunduğu için bu tür altınların sahte olma ihtimali daha düşük.

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Kuyumcular artık bu altını geri almıyor. Yastık altında altını olanlar dikkat 7

KESME ALTIN NEDİR?

Kesme altın, kuyumcular tarafından üretilen ve gramı tartılarak satılan bir altın türüdür. Bu altınların özellikleri arasında üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaması yer alıyor.

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Kuyumcular artık bu altını geri almıyor. Yastık altında altını olanlar dikkat 8

Kuyumculuk sektöründe yaygın olarak tercih edilen kesme altın, genellikle yatırım amaçlı alınıp satılıyor.

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