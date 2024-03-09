Kuyumcular artık bu altını geri almıyor. Yastık altında altını olanlar dikkat

KESME ALTINDA BARKOD VE SERİ NUMARA BULUNMUYOR

Kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmadığı için dolandırıcılar, bu altınları sahte olarak üretip piyasaya sürebiliyor. Bu durum, altın yatırımcılarının mağdur olmasına neden oluyor.