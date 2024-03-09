Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü en çok ihracatı Irak’a yaptı

Türkiye’nin 2024 Şubat ayına dair ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşıldı. Türkiye’nin şubat ayı ihracatı yüzde 13,6’lık artışla 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Böylelikle yılın ikinci ihracat rakamı, en yüksek şubat ayı ihracat değeri olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl global ekonomide yaşanan durgunluk ve komşu ülkeler arasındaki gerilimlere rağmen başarılı bir ihracat rakamı ortaya koyan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2024 yılına pozitif başlayarak ocak ve şubat aylarında istikrarlı bir artış ortaya koydu.

AMERİKA’YA İHRACATTA YÜZDE 58 ARTIŞ

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün 2024 yılı ilk iki ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında ilk sırada 179 milyon dolar ile Irak bulunurken ikinci sırada 61 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.

Üçüncü sıradaki Birleşik Krallık’a yapılan ihracat 60 milyon dolar olurken listenin devamında Almanya, Fas, İran, Fransa, Libya ve Romanya gibi ülkeler yer aldı. İhracat payının en çok arttığı ülke ise yüzde 58 ile Amerika Birleşik Devletleri oldu.

SEKTÖR 8 MİLYAR DOLARLIK İHRACATI HEDEFLİYOR

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2024 yılında 8 milyar dolarlık ihracat barajını aşmak için emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Sektörün şubat ayı ihracatına dair değerlendirmede bulunan İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Geçtiğimiz yıl gerek global ekonomideki durgunluk gerekse komşu ülkelerdeki gerilimler bizi çok zorlamıştı. Ancak cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına büyük umutlarla başladık. Ocak ayında yakaladığımız ihracat başarılı performansını şubat ayında da sürdürmemiz hepimizin hem yüzünü gülümsetti hem de gelecek aylar için umut verdi. Şubat ayında ulaştığımız 653 milyon dolarlık rakamı gelecek aylarda artırarak bu yıl 8 milyar dolarlık ihracat barajını aşmak istiyoruz. Bunun için yoğun bir çalışma sürdürürken emin adımlarla ilerlemeye gayret ediyoruz. Bir yandan ihracat stratejimiz doğrultusunda pazarlarımızı genişletip mevcut pazarlarda varlığımızı artırmaya gayret ederken diğer yandan da üretim hacmimizi artırmaya çalışıyoruz. Sektörde doğacak fırsatları takip ediyor, ihracatçımızın başarılı hamleler yapabilmesi için çabalıyoruz. Yıl boyunca gerek ülke ziyaretleri gerekse fuarlar ile ihracatçılarımıza maksimum verim sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.