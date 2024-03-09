Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü en çok ihracatı Irak’a yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü en çok ihracatı Irak’a yaptı
Ocak ayında 602 milyon dolar ihracat yapan mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü şubat ayında 653 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk iki ayında en çok ihracat 179 milyon dolar ile Irak’a yapıldı.

Türkiye’nin 2024 Şubat ayına dair ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşıldı. Türkiye’nin şubat ayı ihracatı yüzde 13,6’lık artışla 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Böylelikle yılın ikinci ihracat rakamı, en yüksek şubat ayı ihracat değeri olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl global ekonomide yaşanan durgunluk ve komşu ülkeler arasındaki gerilimlere rağmen başarılı bir ihracat rakamı ortaya koyan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2024 yılına pozitif başlayarak ocak ve şubat aylarında istikrarlı bir artış ortaya koydu.

stanbul-mobilya-kagit-ve-orman-urunleri-ihracatcilari-birligi-baskani.jpg

AMERİKA’YA İHRACATTA YÜZDE 58 ARTIŞ

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün 2024 yılı ilk iki ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında ilk sırada 179 milyon dolar ile Irak bulunurken ikinci sırada 61 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.

Üçüncü sıradaki Birleşik Krallık’a yapılan ihracat 60 milyon dolar olurken listenin devamında Almanya, Fas, İran, Fransa, Libya ve Romanya gibi ülkeler yer aldı. İhracat payının en çok arttığı ülke ise yüzde 58 ile Amerika Birleşik Devletleri oldu.

SEKTÖR 8 MİLYAR DOLARLIK İHRACATI HEDEFLİYOR

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2024 yılında 8 milyar dolarlık ihracat barajını aşmak için emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Sektörün şubat ayı ihracatına dair değerlendirmede bulunan İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Geçtiğimiz yıl gerek global ekonomideki durgunluk gerekse komşu ülkelerdeki gerilimler bizi çok zorlamıştı. Ancak cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına büyük umutlarla başladık. Ocak ayında yakaladığımız ihracat başarılı performansını şubat ayında da sürdürmemiz hepimizin hem yüzünü gülümsetti hem de gelecek aylar için umut verdi. Şubat ayında ulaştığımız 653 milyon dolarlık rakamı gelecek aylarda artırarak bu yıl 8 milyar dolarlık ihracat barajını aşmak istiyoruz. Bunun için yoğun bir çalışma sürdürürken emin adımlarla ilerlemeye gayret ediyoruz. Bir yandan ihracat stratejimiz doğrultusunda pazarlarımızı genişletip mevcut pazarlarda varlığımızı artırmaya gayret ederken diğer yandan da üretim hacmimizi artırmaya çalışıyoruz. Sektörde doğacak fırsatları takip ediyor, ihracatçımızın başarılı hamleler yapabilmesi için çabalıyoruz. Yıl boyunca gerek ülke ziyaretleri gerekse fuarlar ile ihracatçılarımıza maksimum verim sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

sektor.jpg

İlgili Haberler
Vega Makina’dan yerli üretim için 100 milyon TL’lik yatırım
Vega Makina’dan yerli üretim için 100 milyon TL’lik yatırım
Şanlıurfa'da zehir tacirlerine dev operasyon
Şanlıurfa'da zehir tacirlerine dev operasyon
Çanakkale Köprüsü'nün 'kara delik' faturası: Ballı müteahhitlere 11,7 milyar lira ödendi
Kuyumcular artık bu altını geri almıyor. Yastık altında altını olanlar dikkat
Son Haberler
Anma gecesinde gözler onu aradı ama o yoktu 'Olmayı sevdiğin yerdeyim Rasim'im... diye mesaj attı' Magazin
Anma gecesinde gözler onu aradı ama o yoktu 'Olmayı sevdiğin yerdeyim Rasim'im... diye mesaj attı'
Beşiktaş'ın devasa borcu açıklanınca kongre üyeleri şok oldu. İşte Beşiktaş'ın borcu Spor
Beşiktaş'ın devasa borcu açıklanınca kongre üyeleri şok oldu. İşte Beşiktaş'ın borcu
Vega Makina’dan yerli üretim için 100 milyon TL’lik yatırım Ekonomi
Vega Makina’dan yerli üretim için 100 milyon TL’lik yatırım
Şanlıurfa'da zehir tacirlerine dev operasyon Yerel Haberler
Şanlıurfa'da zehir tacirlerine dev operasyon
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu Yaşam
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Otomobil pazarında ilk 3 değişti. İşte en fazla satan araçlar Ekonomi
Otomobil pazarında ilk 3 değişti. İşte en fazla satan araçlar
Sokakta takip ettiği husumetlisinin başına taşla vurarak darp etti Gündem
Sokakta takip ettiği husumetlisinin başına taşla vurarak darp etti