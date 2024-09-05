Kuyumcuyu öldürüp 1 kilo altınla kaçtılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kuyumcuyu öldürüp 1 kilo altınla kaçtılar

İstanbul Sultangazi'de çantasında yaklaşık 1 kilo altın bulunan yabancı uyruklu kuyumcu M.M., silahlı iki kişi tarafından öldürüldü.

4 Eylül Çarşamba günü, saat 20.45 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2202. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yabancı uyruklu kuyumcu M.M. dükkânından çıktıktan sonra silahlı iki kişi tarafından evine kadar takip edildi.

Şüpheliler, M.M. evine gireceği sırada yanında bulunan yaklaşık 1 kilo altını almak istedi. Çantayı vermeyen M.M. bir süre direndi, şüpheliler bunun üzerine yanlarında bulunan silahla ateş açtı.

M.M. bacaklarından ve kafasından vurularak yaralanırken, şüpheliler altını alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı M.M’yi hastaneye kaldırırken, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen M.M. hayatını kaybetti.

Ekiplerin olay sonrası çanta ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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