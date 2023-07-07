Kuyuya düşen köpek için ekipler alarma geçti

Bursa Kestel'de Ankara Yolu Caddesi’nde meydana gelen olayda köpek havlamasını duyan vatandaşlar sesin nereden geldiğini bulmaya çalıştı.

Kullanılmayan kuyunun içerisinde bir köpeğin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Kestel Belediyesine haber verdi.

BARINAKTA TEDAVİ OLACAK

Olay yerine gelen Kestel Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ve itfaiye ekipleri, köpeği almak için kuyuya indi. Köpek kurtarma ekipleri 1 saatlik çalışma sonucu kuyudan kurtarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpek, tedavisi yapılmak üzere Kestel Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.