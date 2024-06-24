Kuyuya düşen koyunu çay içen vatandaş kurtardı

Aksaray’ın Gücünkaya köyü yakınlarında sürüden ayrılarak başka bir yola giden koyun 5 metrelik boş su kuyusuna düştü. Çaresiz kalan koyun meleyerek yardım istemeye başladı. O sırada koyunun seslerini duyan bir vatandaş çevreyi arayarak kuyudaki koyunu gördü. AFAD, sağlık ekipleri ve jandarmanın müdahalesi ile koyun kuyudan kurtarıldı. Koyunun seslerini duyan vatandaşın yolculuk yaparken o sırada çay molası verdiği öğrenildi.

Yaşanan olayı anlatan yolcu Aydın Yeni, “Biz burada çay içmek içi mola verdik. Hayvanın sesini duyunca bakıp bulduk. Sonra 112'yi aradık ve sağ olsun geldiler” dedi.