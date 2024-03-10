Kuzenini öldürüp ağlayarak 'namusumu temizledim' diyen şahıs tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Mustecep Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ekrem Sezgin isimli şahıs, husumetli olduğu kuzeni Bahri Sezgin'e silahla ateş etti. Bahri Sezgin, göğsüne ve ensesine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Sezgin’in cenazesi yapılan çalışmaların ardından morga götürüldü.

TUTUKLANDI

Ekrem Sezgin isimli şahıs ise olayın ardından otomobille jandarma ekiplerine teslim olmaya giderken sosyal medya hesabından "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Herkes bir gün öğrenir neyin ne olduğunu. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" sözlerini sarf ederek ağladı. Sezgin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.