Kuzey Amerika ördekleri üremeye çalışıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kuzey Amerika ördekleri üremeye çalışıyor

Kuzey Amerika'ya özgü nadir ördeklerin Doğu Yorkshire'da üremeye çalıştığı görüldü.

Erkek ve dişi örnekler son 12 ay içinde Driffield yakınlarındaki Yorkshire Water'ın Tophill Low ormanlarında birkaç kez görüntülendi. Tophill Low korucusu Richard Hampshire, bu türün bölgede görülmesinin muhtemelen üreme çalışmalarına işaret ettiğini ve bunun İngiltere için bir ilk olduğunu söyledikten sonra "Bu ördek türü Kuzey Amerika'ya özgüdür ve özellikle beyaz hilal şeklindeki erkek tüyleriyle muhteşem görünümlü bir ördektir. Ayrıca kışın yüzlercesi bir araya gelerek rezervuarlara ve sulak alanlara gelen bizim Avrasya çamurcunlarımızın da muadilidir" dedi. "Son 12 aydır rezervi ziyaret etmeleri son derece heyecan verici ve bölgede üremeye çalışmış olma ihtimallerinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu da Birleşik Krallık için bir ilk olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Hampshire, korucuların ördeklerin varlığını gizli tuttuğunu ve nadir kuşlar için herhangi bir risk olmadığından emin olmak için yakındaki su arıtma tesisindeki çalışma programının ayarlandığını söyledi.

eyjidwnrzxqioij3chnpdgutc3rhz2uilcjrzxkioijrbm93bgvkz2uty2vudgvylwfydgljbgvzxc9lym9muwhpyuruddv6wmpoudlxnlp4nmn5yujktujnnjhnwnzlr2nrlmpwzwcilcjlzgl0cyi6eyjyzxnpemuionsid2lkdggiojg0mywiagvpz2h0ijpudwxslcjmaxqioijpbnn.webp

Son Haberler
Sokak köpekleri sürü halinde adama saldırdı. Kim ne zaman dur diyecek bu teröre Gündem
Sokak köpekleri sürü halinde adama saldırdı. Kim ne zaman dur diyecek bu teröre
Dolar kurunda deprem. 5 lira birden değişecek Ekonomi
Dolar kurunda deprem. 5 lira birden değişecek
Serdar Aziz ortalığı karıştırdı Spor
Serdar Aziz ortalığı karıştırdı
'Yılın aşkı' dendi ama... Denizde görülmüşlerdi! Magazin
'Yılın aşkı' dendi ama... Denizde görülmüşlerdi!
Arsenal'in eski yıldızı lüks evini satıyor Spor
Arsenal'in eski yıldızı lüks evini satıyor
Kredi kartından izinsiz para çeken 12 uygulama açıklandı. Basit not tutma ve el feneri uygulamalarına kadar sızmışlar Teknoloji
Kredi kartından izinsiz para çeken 12 uygulama açıklandı. Basit not tutma ve el feneri uygulamalarına kadar sızmışlar
Manisa'da hasadı başladı. Kilosu 35 ile 50 TL arasında Yaşam
Manisa'da hasadı başladı. Kilosu 35 ile 50 TL arasında