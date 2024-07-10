Kuzey Amerika ördekleri üremeye çalışıyor

Erkek ve dişi örnekler son 12 ay içinde Driffield yakınlarındaki Yorkshire Water'ın Tophill Low ormanlarında birkaç kez görüntülendi. Tophill Low korucusu Richard Hampshire, bu türün bölgede görülmesinin muhtemelen üreme çalışmalarına işaret ettiğini ve bunun İngiltere için bir ilk olduğunu söyledikten sonra "Bu ördek türü Kuzey Amerika'ya özgüdür ve özellikle beyaz hilal şeklindeki erkek tüyleriyle muhteşem görünümlü bir ördektir. Ayrıca kışın yüzlercesi bir araya gelerek rezervuarlara ve sulak alanlara gelen bizim Avrasya çamurcunlarımızın da muadilidir" dedi. "Son 12 aydır rezervi ziyaret etmeleri son derece heyecan verici ve bölgede üremeye çalışmış olma ihtimallerinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu da Birleşik Krallık için bir ilk olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Hampshire, korucuların ördeklerin varlığını gizli tuttuğunu ve nadir kuşlar için herhangi bir risk olmadığından emin olmak için yakındaki su arıtma tesisindeki çalışma programının ayarlandığını söyledi.