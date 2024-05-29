Kuzey ile Güney Kore arasında 'Çöp Savaşı'. Balonlar devreye girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kuzey ile Güney Kore arasında 'Çöp Savaşı'. Balonlar devreye girdi

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında çöp savaşları yaşanıyor. Güney Kore medyasında yer alan haberlerde, Kuzey Kore'nin balonlara bağladıkları çöpleri, gökyüzüne salarak, güneye yolladı.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında ilginç savaş yaşanıyor. Bu savaşın adı da "Çöp Savaşları"...Açıklama Güney Kore Ordusu'ndan geldi. Sınır yakınlarında görüldüğü belirtilen balonlardan uzak durulması tavsiye edildi.

KUZEY KORE: BİZ GÖNDERDİK

Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, çöpleri kendilerinin gönderdiği açıklandı. Kuzey Kore Savunma Bakan Yardımcısı yaptığı açıklamada "meşru müdafaa için güçlü bir güç" uygulayacağına dair söz verdi ve Güney'e "atık kağıt ve pislik yığınlarının" gönderileceği konusunda uyardı.

Yıllardır Güney Koreli aktivistler, Kuzey Kore'ye , liderlerini eleştiren broşürler ve USB bellekler taşıyan balonlar gönderiyordu. Buna karşı meşru müdafa hakkını kullandıklarını açıkladı. Kuzey Kore ve Güney Kore, 1950-1953 Kore Savaşı'ndaki ateşkes anlaşmasının çatışmaları sona erdirmesinden bu yana teknik olarak savaşta kaldı.

GÜNEY KORE'DEN AÇIKLAMA

Güne Kore'den yapılan açıklamada, geçen haftadan bu yana 90'dan fazla balon tespit edildiği belirtildi. Güney Kore medyasında yayınlanan fotoğraflarda, plastik bir torbaya bağlı şişirilmiş beyaz bir balona bağlanmış çöpler görüldü.

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