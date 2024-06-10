Düşman kardeşlerin savaşında yeni gelişme. Kuzey Kore’den Güney Kore’ye 310 çöp balonu

Güney Kore merkezli medya şirketi Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, Kuzey Kore'nin gönderdiği ‘çöp balonları’yla ilgili açıklama yaptı.

Kuzey Kore’nin yaklaşık 310 "çöp" balonu gönderildiğini açıklayan Lee, bu balonların çoğunun rüzgardan dolayı Güney Kore'ye ulaşmadığını ifade etti.

Balonların içinde müsvedde kağıt ve plastik bulunduğunu vurgulayan Lee, toksik maddeye rastlanmadığını belirtti.

Lee, ordunun, Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna ezici bir çoğunlukla karşılık verebilecek kapasiteye sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

KUZEY KORE'DEN "KARŞI HAMLE" MESAJI

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre ise, ülke lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney tarafının sınırda hoparlörle propaganda yayınlarının süreceği açıklamasıyla ilgili konuştu.

Güney'in bu eylemlerini kınadıklarını ifade eden Kim, Güney Kore’nin propaganda broşürü dağıtma ve hoparlörle yayın yapma provokasyonunu gerçekleştirdiği takdirde Kuzey Kore'nin yeni karşı hamlesine tanık olacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore'de bir grup aktivist, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin yer aldığı yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.

Kuzey Kore, bu hamleye karşılık 29 Mayıs'ta içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdi. Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, çöp balonlarına işikin yaptığı açıklamada eylemin "ifade özgürlüğü" kapsamında olduğunu öne sürmüştü.

Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmesini kınamıştı. Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha yolladığını bildirmişti.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya aldığını duyurdu. Güney Kore bunu yanı sıra sınırda hoparlörle propaganda yayınlarının süreceğini bildirmişti.