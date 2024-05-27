Kuzey Kore uzaya uydu gönderecek. Japonya’yı uyardı

Kaynak: İHA
Kuzey Kore uzaya uydu gönderecek. Japonya’yı uyardı

Yaptığı balistik füze denemeleri ile bölgede gerginliği artıran Kuzey Kore uzaya uydu fırlatacağını duyurdu. Pyongyang yönetimi, 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında uydu fırlatacağını duyurarak Japonya’yı uyardı.

Asya’da nükleer silah endişelerinin merkezinde olan Kuzey Kore, zaman zaman yaptığı balistik füze denemeleri ile bölgede gerginliği artmasına neden oluyor. Kuzey Kore yönetimi şimdi de uzaya uydu göndereceğini duyurdu.

Pyongyang yönetimi, 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında uzaya uydu fırlatacağını açıkladı. Yapılan açıklamada , Sarı Deniz ve Filipinler'in doğusundaki Pasifik Okyanusu açıklarına uyduyu taşıyan roketin ya da roket parçalarının düşebileceği konusunda Japonya’yı uyardı.

Kuzey Kore geçtiğimiz yılın Mayıs ve Ağustos aylarında yapılan 2 başarısız fırlatma girişimi sonrasında Kasım’da Malligyong-1 adlı casus uydusunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiğini açıklamıştı.

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