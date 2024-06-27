Kuzey Kore’den füze denemesi

Kaynak: İHA
Kuzey Kore’den füze denemesi

Kuzey Kore, tek balistik füzenin farklı hedeflere birden fazla savaş başlığı fırlatması olanak tanıyan MIRV (Çoklu Bağımsız Hedefleme Aracı) teknolojisini, başarılı bir biçimde denediğini duyurdu.

Kuzey Kore, geçtiğimiz gün Japon Denizi istikametine doğru tanımlanamayan bir füze fırlatmıştı. Bu son füze denemesine ilişkin Kuzey Kore’den açıklama geldi.

Kuzey Kore, tek balistik füzenin farklı hedeflere birden fazla savaş başlığı fırlatmasına olanak tanıyan MIRV (Çoklu Bağımsız Hedefleme Aracı) teknolojisini başarılı bir biçimde denediklerini açıkladı.

Denemede orta menzilli katı yakıtlı bir balistik füzenin birinci kademe motorunun kullanıldığı ifade edilirken farklı savaş başlıklarının yaklaşık 200 kilometre yarıçapındaki bir alanda bulunan 3 farklı hedefe yönlendirildiği belirtildi.

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