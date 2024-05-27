Kuzey Kore'nin uydu roketi denemesi paniğe yol açtı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Tongchang-ri bölgesinden yerel saatle 22.44'te roket fırlattığını açıkladı. Roketin, fırlatmadan birkaç dakika sonra parçalanarak denize düştüğü belirtildi.
Kyodo News'a göre, Japonya'nın erken uyarı sistemi, roketin Sarı Deniz yönüne doğru fırlatıldığını belirleyerek Okinawa Adası sakinlerine bina içlerine veya sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu. Ancak Başbakanlık Ofisi, roketin bölgeyi hedef almadığını belirterek uyarıyı kaldırdı.
NHK'nin haberinde, Japonya Savunma Bakanlığı yetkilisi, roketin sıvı yakıtının alev almış olabileceğini ifade etti. Japonya Sahil Güvenliği, Kuzey Kore'nin ilerleyen günlerde yeni bir uydu roketi fırlatma planı konusunda kendilerini bilgilendirdiğini açıkladı.