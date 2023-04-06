Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Kuzey Kore, birçok insanın merak ettiği bir ülke. Ülkede kabul edilen kapalı rejim nedeniyle Kuzey Kore hakkında bilinenler oldukça az. Zaman zaman efsanelere konu olan Kuzey Kore ile ilgili gerçekliğinden emin olunan bilgiler de mevcut. İşte, Kuzey Kore hakkında daha önce duymadığınız bilgiler...
1- Dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore, pek çok konuda diğer devletlerden ayrışıyor...
3/40
2- Turistler için belirlenmiş alanlar dışında seyahat etmenin, fotoğraf çekmenin bir hayli zor olduğu ülke bu yönüyle de bir gizem barındırıyor.
4/40
3- Hükümet nerede yaşayıp hayatınızı sürdüreceğinize kim olduğunuza göre karar verir. Başkentte yaşayan insanlar en iyisidir.
5/40
4- Eviniz yanıyorsa her şeyden önce devlet başkanının portresini kurtarmalısınız yoksa hapse girebilirsiniz.
6/40
5- Sosyal medyayı bilmiyorlar. Sadece 28 internet sitesi var ve hepsi propaganda sitesidir. İnternet erişimine sahip olanların çoğu zaten devler görevlisidir.
7/40
6- Kadınlar için 18, erkekler için 10 saç modeli vardır.
8/40
7- Ayrıca hükümet sizin nasıl giyineceğinize de karışmaktadır.
9/40
8- Örneğin dar jean pantolon giymek yasaktır.
10/40
9- Evli kadınların kısa saç kullanması zorunlu, bekarlar ise uzun saç kullanabiliyor.
11/40
10- Cumhurbaşknalığı sseçimleri 5 yılda bir yapılır ama sadece 1 aday çıkar
12/40
11- Ayrıca oy kullanmak isteğe bağlı değil, zorunludur. Tek adaya oy atılmalıdır.
13/40
12- İlginç gelecek ama Kuzey Kore'ye Çin üzerinden tur şrketleri ile turistik olarak girebiliyorsunuz..
14/40
13- Fakat bu gezi esnasında sadece önceden belirlenmiş yerlere, yanınızda bir yetkili ile gidebiliyorsunuz.
15/40
14- Bunun haricinde tek başına dışarı çıkmanız yasak, otel odanızda durmak zorundasınız.
16/40
15- BAŞKENTTE SEÇKİN İNSANLAR YAŞIYORBaşkentte yaşayan insanlar toplumdaki seçkin kişilerden oluşuyor. Kuzey Kore'nin başkentinde yaşayan kişiler seçkin insanlardır, seçkin olmayan kişiler başkent bölgesinde yaşayamaz.
17/40
16- Ülkenin dünyaya açılan penceresi olan Pyongyang nispeten daha görünür bir yer olma özelliği taşıyor.
18/40
17- Kuzey Kore'nin başkentinden dünyaya ulaşan fotoğraf ve videolar kontrolden geçirilerek dış dünyaya ulaştırılıyor.
19/40
18- Devasa gökdelenlerin, hemen hemen hiç trafiğin olmadığı geniş bulvarların bulunduğu Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang, ülkeye gelen turistlerin görebildikleri az sayıdaki bölgelerden biri.
20/40
19- Yaklaşık 3.5 milyon insanın yaşadığı Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang, geniş caddeleri ve yüksek binalarıyla dikkat çekiyor. Taedong nehrinin ikiye ayırdığı Pyongyang, geniş bir düzlük üzerine kuruludur.
21/40
20- Kuzey Kore'ye, Güney Kore vatandaşlarının girişi de pratikte yasak. Öyle ki 1953'te biten savaş sonrası ayrı düşen ailelerin dramları ve kavuşamama hikayeleri günümüzde de devam ediyor. Yılın belirli günlerinde sınırın güney ve kuzey taraflarında kalan akrabalar buluşuyor.
22/40
21- Kuzey Kore'de dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta yerel halkla kuracağınız ilişki. Yabancıların, yerel halkla samimi bir ilişki kurması şüphe uyandırıcı bir durum.
23/40
22- Kuzey Kore'nin resmi para birimi Won, Kuzey Kore Wonu'nu bu ülke vizesi için başvurduğunuz ülkedeki elçiliklerden temin etmeniz mümkün.
24/40
23- Yabancı ülkelere ait paraların kabul edilmediği ülkede, bu tip işlemleri önceden halletmiş olmanız büyük önem taşıyor. Bunun dışında ülkede sadece turistlere özel bir para birimi kullanmanız gerekecektir.
25/40
24- Kim Yong-Un'un Yanındaki Kadınlar Neden Sürekli Ağlıyor?Ülkede başkanla karşılaşan herkes sevinçten ağlıyor!
26/40
25- Dünya basınında sık sık nükleer denemeleriyle gündeme
27/40
26- İnsanların deri ceket giymesini, yas döneminde gülmelerini ve markete gitmesini yasak
28/40
27- Yas döneminde alkol içmemeli, gülmemeli veya boş zaman aktivitelerine katılmamalısınız, tutuklanırsınız