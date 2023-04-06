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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Kuzey Kore, birçok insanın merak ettiği bir ülke. Ülkede kabul edilen kapalı rejim nedeniyle Kuzey Kore hakkında bilinenler oldukça az. Zaman zaman efsanelere konu olan Kuzey Kore ile ilgili gerçekliğinden emin olunan bilgiler de mevcut. İşte, Kuzey Kore hakkında daha önce duymadığınız bilgiler...

Galeri Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:06
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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

1- Dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore, pek çok konuda diğer devletlerden ayrışıyor...

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

2- Turistler için belirlenmiş alanlar dışında seyahat etmenin, fotoğraf çekmenin bir hayli zor olduğu ülke bu yönüyle de bir gizem barındırıyor.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

3- Hükümet nerede yaşayıp hayatınızı sürdüreceğinize kim olduğunuza göre karar verir. Başkentte yaşayan insanlar en iyisidir.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

4- Eviniz yanıyorsa her şeyden önce devlet başkanının portresini kurtarmalısınız yoksa hapse girebilirsiniz.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

5- Sosyal medyayı bilmiyorlar. Sadece 28 internet sitesi var ve hepsi propaganda sitesidir. İnternet erişimine sahip olanların çoğu zaten devler görevlisidir.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

6- Kadınlar için 18, erkekler için 10 saç modeli vardır.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

7- Ayrıca hükümet sizin nasıl giyineceğinize de karışmaktadır.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

8- Örneğin dar jean pantolon giymek yasaktır.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

9- Evli kadınların kısa saç kullanması zorunlu, bekarlar ise uzun saç kullanabiliyor.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

10- Cumhurbaşknalığı sseçimleri 5 yılda bir yapılır ama sadece 1 aday çıkar

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

11- Ayrıca oy kullanmak isteğe bağlı değil, zorunludur. Tek adaya oy atılmalıdır.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

12- İlginç gelecek ama Kuzey Kore'ye Çin üzerinden tur şrketleri ile turistik olarak girebiliyorsunuz..

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

13- Fakat bu gezi esnasında sadece önceden belirlenmiş yerlere, yanınızda bir yetkili ile gidebiliyorsunuz.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

14- Bunun haricinde tek başına dışarı çıkmanız yasak, otel odanızda durmak zorundasınız.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

15- BAŞKENTTE SEÇKİN İNSANLAR YAŞIYORBaşkentte yaşayan insanlar toplumdaki seçkin kişilerden oluşuyor. Kuzey Kore'nin başkentinde yaşayan kişiler seçkin insanlardır, seçkin olmayan kişiler başkent bölgesinde yaşayamaz.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

16- Ülkenin dünyaya açılan penceresi olan Pyongyang nispeten daha görünür bir yer olma özelliği taşıyor.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

17- Kuzey Kore'nin başkentinden dünyaya ulaşan fotoğraf ve videolar kontrolden geçirilerek dış dünyaya ulaştırılıyor.

19/40
Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

18- Devasa gökdelenlerin, hemen hemen hiç trafiğin olmadığı geniş bulvarların bulunduğu Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang, ülkeye gelen turistlerin görebildikleri az sayıdaki bölgelerden biri.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

19- Yaklaşık 3.5 milyon insanın yaşadığı Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang, geniş caddeleri ve yüksek binalarıyla dikkat çekiyor. Taedong nehrinin ikiye ayırdığı Pyongyang, geniş bir düzlük üzerine kuruludur.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

20- Kuzey Kore'ye, Güney Kore vatandaşlarının girişi de pratikte yasak. Öyle ki 1953'te biten savaş sonrası ayrı düşen ailelerin dramları ve kavuşamama hikayeleri günümüzde de devam ediyor. Yılın belirli günlerinde sınırın güney ve kuzey taraflarında kalan akrabalar buluşuyor.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

21- Kuzey Kore'de dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta yerel halkla kuracağınız ilişki. Yabancıların, yerel halkla samimi bir ilişki kurması şüphe uyandırıcı bir durum.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

22- Kuzey Kore'nin resmi para birimi Won, Kuzey Kore Wonu'nu bu ülke vizesi için başvurduğunuz ülkedeki elçiliklerden temin etmeniz mümkün.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

23- Yabancı ülkelere ait paraların kabul edilmediği ülkede, bu tip işlemleri önceden halletmiş olmanız büyük önem taşıyor. Bunun dışında ülkede sadece turistlere özel bir para birimi kullanmanız gerekecektir.

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

24- Kim Yong-Un'un Yanındaki Kadınlar Neden Sürekli Ağlıyor?Ülkede başkanla karşılaşan herkes sevinçten ağlıyor!

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

25- Dünya basınında sık sık nükleer denemeleriyle gündeme

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

26- İnsanların deri ceket giymesini, yas döneminde gülmelerini ve markete gitmesini yasak

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

27- Yas döneminde alkol içmemeli, gülmemeli veya boş zaman aktivitelerine katılmamalısınız, tutuklanırsınız

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

İşte ülkeden fotoğraflar...

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

32/40
Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

33/40
Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

34/40
Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

35/40
Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

36/40
Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

37/40
Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

39/40
Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

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Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız

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