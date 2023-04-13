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Kuzey Kore 'yeni tip' balistik füze denedi

Kuzey Kore, özellikle Güney Kore'yi endişelendiren yeni tip bir balistik füze denemesi yaptı. İddiaları Güney Kore ordusu dile getirdi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 10:05
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Kuzey Kore yeni tip füze denedi

Kuzey Kore 'yeni tip' balistik füze denedi
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Kuzey Kore, bugün Güney Kore ordusuna göre muhtemelen katı yakıt olan "yeni tip" bir balistik füze ateşledi ve bu, Kuzey Kore’nin silah programı için büyük bir teknolojik ve stratejik ilerlemeye işaret edecek.

Şimdiye kadar Kuzey Kore tarafından fırlatılan tüm kıtalararası balistik füzeler (ICBM'ler) sıvı yakıtlıydı. Bununla birlikte, Pyongyang'ın uzun süredir geliştirmeye çalıştığı katı yakıtlı füzeler, sıvı yakıtlı füzelere göre daha iyi stabilite gösteriyor ve fırlatma için daha hızlı hazırlanıyor, bu da onların Amerikan kuvvetleri tarafından tespit edilip imha edilmesini zorlaştırıyor.

Şubat ayında Pyongyang'daki bir askeri geçit töreninde Kuzey Kore, analistlerin yeni bir katı yakıtlı ICBM olduğuna inandıkları da dahil olmak üzere rekor sayıda füze sergiledi.

 

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