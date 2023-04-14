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Kuzey Kore katı yakıtlı füze iddialarını doğruladı

Kuzey Kore yönetimi geleceğe yönelik teknolojik bir adım attı. Katı yakıtlı füze iddiaları kabul edildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 11:55
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Kuzey Kore katı yakıtlı füze iddialarını doğruladı

Kuzey Kore katı yakıtlı füze iddialarını doğruladı
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İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Kuzey Kore dün "yeni tip" bir katı yakıtlı balistik füze fırlattığını doğruladı. Dün ilk defa bu iddia Güney Kore ajansı Yonhap tarafından gündeme getirilmişti.

Bu füze, Pyongyang'ın askeri programında önemli bir teknolojik ve stratejik ilerlemeye işaret ediyor. Katı yakıtlı füze, sıvı yakıtlı füzelerden daha istikrarlı ve daha hızlı hazırlanıyor.

Kuzey Kore tarafından bugüne kadar fırlatılan kıtalararası balistik füzelerin (ICBM'ler) tamamı sıvı yakıtlıydı. Pyongyang'ın bir süredir geliştirmeye çalıştığı katı yakıtlı füzeler daha kararlı ve daha hızlı hazırlanabiliyor, bu da düşmanın onları tespit edip yok etmesini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Geçen Şubat ayında Pyongyang'da düzenlenen bir askeri geçit töreninde Kuzey Kore, analistlerin yeni bir katı yakıtlı ICBM olarak kabul ettikleri de dahil olmak üzere rekor sayıda füze sergilemişti.

Pyongyang'ın duyurusu, ülke için en önemli yıldönümlerinden biri olan ve genellikle büyük askeri testler veya geçit törenleriyle kutlanan Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung'un doğum tarihi olan 15 Nisan "Güneş Günü"nün arifesinde geldi.

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