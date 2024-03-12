KYK yurdunda silahlı saldırı. Bu silah bu yurda nasıl girdi

Kilis’te bulunan Kartal Bey KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan B.Y. oda arkadaşı olan 19 yaşındaki Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Mehmet Yasin Arı’yı silahla vurarak öldürdü. B.Y. olayın ardından gözaltına alındı.

Cumhuriyet’e konuşan Kilis Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden bir yetkili olayın "kaza" olduğunu öğrendiklerini belirtirken Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Kilis Şube Başkanı Duygu Altınoluk ise olayın kaza denilerek üstünün kapatılmaması gerektiğini söyledi.

ZANLI 'KAZA' DEDİ

Kilis Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden ulaştığımız bir yetkili olayın kaza olduğunu, silahın yurda olaydan daha önce sokulduğunu belirterek “Vuran öğrenci silahı yurda önceden sokmuş. Vurduğu kişi ise yurtta sürekli beraber yemek yediği, yakın olduğu birisiymiş. İfadesinde de çok üzgün olduğunu ve silahın şakalaşırken ateşlendiğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRME"

Eğitim-Sen Kilis Şube Temsilcisi Duygu Altınoluk konu hakkında Cumhuriyet’e konuştu. Kendilerine gelen bilgilere göre olayın tasarlanmış bir cinayete işaret ettiğini belirten Altınoluk konu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Vuran öğrenci gece olaydan birkaç saat önce babasını arayıp ‘bana avukat tut’ demiş. Açıkça tasarlayarak öldürme var. Vuran öğrenci eksi birinci katta silahın önüne yastık kapatarak ateşliyor silahı, cesedi de öğrenciyi sahura uyandırmaya geldiklerinde buluyorlar, katil her yeri temizlemiş. Eksi birinci katta neden öğrenciler kalıyor bu ayrı bir soru. Öte yandan olayın geçtiği yurtta kalan öğrencilerimin söylediğine göre vuran öğrenci sorunlu bir tip başka bir öğrencinin de montunu 3 ay alıkoymuş, vurulan öğrenci ise kendi halinde içe kapanık bir öğrenciymiş. Bu olayın üzeri kaza denilerek örtülemez. Kaza bile olsa KYK yurdunda silahın ne işi var nasıl sokuluyor bu silah? Yurtta kalan öğrenciler ‘göstermelik bir hafta önlem alacaklar bir hafta sonra aynı denetimsizlik devam edecek’ diyor.”

KİMSE BİLGİ VERMEDİ

Konu hakkında ulaştığımız yurt yönetimi iddialar hakkında konuşmaya yetkili olmadıkları gerekçesiyle bilgi veremeyeceklerini belirtti. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ise yayınlanacak basın bülteninde ayrıntıların olacağını belirterek konu hakkında yorum yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ocak ayında Kilis KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda Mesadet Usul isimli bir öğrenci, kaldığı KYK yurdunun 6’ncı katından atlayarak intihar etmişti. Konu hakkında Eğitim-Sen, KYK yurtlarında manevi danışmanların hizmet verdiğini anımsatarak, intihar eden öğrencinin psikolojik sorunları olduğunun bilindiğini, yurtlarda manevi danışmanlar yerine alanında uzman psikolojik danışmanların görev alması gerektiğini belirtmişti.

KYK yurtlarında güvenlik sorunları tekrar tekrar gündeme gelmeye devam ediyor. Asansör arızası yüzünden KYK yurdunda yaşamını yitiren Zeren Ertaş’tan sonra birçok KYK yurdunda asansör arızaları gündeme gelmişti. Bunun dışında KYK yurtları hakkında şantiyeye yerleştirilen öğrenciler, yemek zehirlenmeleri, tahtakuruları gibi birçok sorun gündeme gelirken, öğrencilerin su ısıtıcısı kullanmasının bile yasak olduğu ve denetlendiği KYK yurtlarına silah sokulabiliyor olması soru işaretleri yarattı.