KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı

Bakan Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
Yerleştirme sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabileceğini belirten Bak, ilk aşamada yüzde 88’lik bir yerleştirme oranına ulaşarak yeni bir rekora imza attıklarını vurguladı.
Üniversiteli gençler, sonuçları e-Devlet’ten öğrenebilecekler.
Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı.????— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) September 5, 2024
Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz.❤️
Sonuçlar için: https://t.co/kFYlop2mYZ pic.twitter.com/BrZoB8jmId
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