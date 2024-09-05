KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı

Son dakika… Son dakika… Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren GSB yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

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Yerleştirme sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabileceğini belirten Bak, ilk aşamada yüzde 88’lik bir yerleştirme oranına ulaşarak yeni bir rekora imza attıklarını vurguladı.

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Üniversiteli gençler, sonuçları e-Devlet’ten öğrenebilecekler.

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