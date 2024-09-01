Üniversite öğrencilerini yıkan haber KYK yurt ücretleri zamlandı

KYK yurt ücretlerine gelen zam ile birlikte 570 lira olan yurt tipinin ücreti 855 lira yapıldı, 685 lira depozito farkı da bu ücretlere eklenecek. 15 Eylül'e kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin kaydı ise silinecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ ZAMLANDI

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala öğrencileri yıkan bir haber geldi. Üniversite öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına zamlı fiyatlarla girecek.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının sona ermesiyle KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam yaptı.

Yeni yurt tarifesi işe şöyle: