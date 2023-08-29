KYK yurt başvuruları başladı

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları bugün itibariyle başladı.

KYK yurt başvuruları başladı

2023-2024 dönemi için KYK yurt başvuruları bugün itibariyle başladı.

Üniversite tercihlerine göre yaşadıkları şehirlerden başka şehre gidecek olan öğrenciler, yerleşim sorunlarını çözmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından erişime açılan KYK yurt başvurularını yapmaya başladı.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

2023-2024 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

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