Barınacak yer bulamayan üniversite öğrencilerine cemaat kıskacı

Tarikat yurtları, barınacak yer bulamayan üniversite öğrencilerini, ucuzluk ve güvenilirlik propagandası yaparak kendi yurtlarına çekmeye çalışıyor.

Barınacak yer bulamayan üniversite öğrencilerine cemaat kıskacı

Üniversiteli öğrenciler barınma kriziyle karşı karşıya. KYK yurtları, öğrencilerin büyük bir kısmına barınma imkânı sağlayamazken, artan enflasyon ve ekonomik kriz sebebiyle ev kira fiyatları ve özel yurt fiyatları da fahiş şekilde artmış durumda.

Durumu fırsat bilen tarikat yurtları ise ucuz ve güvenilirlik propagandası yaparak üniversite öğrencilerini devşirmeye çalışıyor.

Tarikat yurtlarına yönelik denetimsizlik dikkat çekerken bu yapılar kurdukları vakıflar üzerinden faaliyet yürütüyor. Türkiye’de KYK’ya bağlı 800 kadar yurt bulunurken vakıflara bağlı yurtların sayısı 3 bin 300’ün üzerinde. Tarikat yurtları ucuzluk ve güvenilirlik propagandası yaparak barınma imkânından mahrum olan öğrencileri kendilerine çekiyor.

“YURTLARIMIZ KYK YURTLARINDAN DAHA KALİTELİDİR”

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, eğitim alanında oldukça örgütlü olan Süleymancılar kendi yurtlarının propagandasını açıktan yapabiliyorlar. Süleymancılar yurtlarını tanıtırken hem ucuz hem de kaliteli olduğunu belirtiyor. Cemaatlerinin propagandasını yaptıkları internet sitelerinde, kurdukları yurtlarla ilgili şu ifadeler yer alıyor: “Son yapılan yurtlar 5 yıldızı aratmayacak düzeydedir. Hatta KYK yurtlarından bile daha kalitelidir. Şu an Süleymancıların yurtları Türkiye’de en ekonomik ve kaliteli yurtlardır."

"İLİM YOLUNDA NESİLLER"

Öğrenciler arasında örgütlenmeleriyle bilinen Erenköy cemaatine yakınlığıyla bilinen Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’nın İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Bilecik, Afyon, Kütahya gibi pek çok ilde öğrenci yurtları bulunuyor. Cemaat kurduğu yurtların pazarlamasını şöyle yapıyor: “Vakfımız, modern toplum düzeninde, dünya ve ahiret dengesini gözeten, milli ve manevi değerlerine bağlı, ilim yolunda irfana da talip olan nesiller yetiştirebilmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik yurt ve konukevi hizmetleriyle destek olmaktadır. Otuz yıllık süre içerisinde bu müesseselerde binlerce öğrenci yetiştirilmiştir."

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