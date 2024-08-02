Kylian Mbappe: Arda Güler'den etkilendim

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Kylian Mbappe: Arda Güler'den etkilendim

Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe, Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Real Madrid'in yeni transferi, dünyaca ünlü futbol yıldızı Kylian Mbappe, birlikte antrenman yaptığı genç yıldız Arda Güler'den etkilendiğini söyledi.

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere Fransız yıldız milli oyuncumuzu öve öve göklere çıkardı.

"Gelecek vaat eden genç Türk oyuncu bir kez daha tüm kalitesini ve takım arkadaşlarıyla bağlantı kurma becerisini gösterdi" yorumu yapılan haberde Mbappe'nin de şunları söylediği belirtildi:

"Onu çok iyi gördüm. Yetenekli. Beni etkiledi. Avrupa Şampiyonası'nda da beni zaten etkilemişti ama Madrid için tam bir oyuncu gibi görünüyor."

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