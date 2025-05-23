La Traviata ile Samsun’da unutulmaz bir opera gecesi!

Alexandre Dumas’ın Kamelyalı Kadın romanından uyarlanan eserin bestesi Giuseppe Verdi’ye, librettosu Francesco Maria Piave’ye ait. Samsun’da yeniden sahnelenecek bu eser, izleyicileri büyüleyecek.

Yönetmenliğini Cenk Bıyık’ın üstlendiği iki perdelik eserde başkemancı Didem Tepe yer alıyor. Orkestra şefleri Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Paola Villa yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik ediyor.

Devlet Opera ve Balesi’nde sözleşme skandalı

Dekor tasarımı Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, koreografi Zeynep Bengier ve video projeksiyonu Ahmet Şeren tarafından hazırlandı.

Eser, aşk uğruna fedakârlık yapan ve büyük acılar çeken Violetta Valery’nin dramatik ve etkileyici hikayesini konu ediniyor.

"La Traviata", yarın saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çanakkale Zaferi'ne özel konser verdi