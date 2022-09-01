﻿Lağım patladı, Saray'dan ses yok, Savcılar sessiz...

Değerli okuyucularım, bazen gündeme yetişemiyoruz. Sosyal medyanın gücü bizi yeniyor. Peker için "Suç örgütü lideri" tanımına artık katılmıyorum. Canım memleketimin "Sosyolojik aynası"nı yansıtıyor. O'nun günlük twitlerine ayrı ayrı cevap vermek mümkün değil, tespitleri belgeleri ile ortaya koydukları da ortada. Lağımı patlattı... Saraydan ses yok. Savcılar sessiz. O zaman biz devam edelim. Satır, satır yorumlayalım. Twit gibi yazalım.

1- AKP'nin Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu eski eşi Ünsal Ban'a ve ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na karşı söylediği "Siz ikiniz para kazanacaksınız diye beni yakacaksınız" sözleri Sedat Peker'in yayınladığı video ile ortaya çıktı. İki çiftin boşanma konusu-dosyası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ulaştırıldığı iddiası da ilginç...

2- Sedat Peker'i seviyorum. Türk milletinin hafızasını hatırlattığı için teşekkür ediyorum. Peker, Zehra Hanımın elinde bıçak ile isyanının videosunu yayınlarken yeni lağımın patlamasını sağladı. Twitleri ile Türkiye gündemini belirliyor lakin Savcılar sessiz...

3- Sedat Peker parti kursa inanın barajı zorlar. Bağımsız milletvekili olsa R.T. Erdoğan'ın memleketi Rize'de rekor seviyede oy ile TBMM'ye girer. Fakat izin verilir mi o konu tartışılır.

4- Her şeyden önce Sedat Peker, "Jet Fadıl" değildir. Jet Fadıl'ın dolandırıcılığı ortadayken Peker, yolsuzluk ve rüşvet dosyalarını ortaya çıkaran, kimseye eyvallahı olmayan; tek derdi çocukları ve eşi ile Türkiye'ye çok sevdiği ülkesine dönmeye gayret eden adamdır!..

5-Fetö'nün bankası Bank Asya'ya ev kirasını, okul taksitini yatıran garibanların hapiste tutulduğu dönemde; bu bankanın 16 yıl boyunca Genel Müdürlüğünü yapan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu ifşa etmesi kamuoyuna büyük hizmettir.

6- Taşkesenlioğlu'nun "Fetö Terör Örgütü yöneticiliği"nden tutuklanması gerekirken önce HalkBank Genel Müdürlüğüne; daha sonra SPK Başkanlığına getirilmesi "Çıkar örgütü"nün en önemli kanıtıdır.

7- SPK Eski Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun evleri ve kasalarında 180 milyon dolar paranın bulunduğunu adres vererek iddia eden Sedat Peker'in ifşasına rağmen; ne Savcılık ne de polis harekete geçti!

8- Söz konusu iddiaların milyonda biri bu satırların yazarı için gündeme gelmiş olsa evimi, iş yerimi özel harekat basardı. Delil olmasa da 2-3 gizli tanık ile çoktan iddianame yazılır. Yandaş medya da itibar infazına uğrardık bile...

9- Sözünün eri adamları severim. Sedat Peker'i; Sevgili Yılmaz Özdil; Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ilan etti. Haklı! Şu devirde Peker'in iddialarını haber bile yapmak yürek istiyor. Öyleyse buyrun paylaşalım...

10- Sedat Peker'in twitlerine göre AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahitliği yaptığı, nikah sonunda evliliklerinin bitişi de Süleyman Soylu'ya havale edilmiş .

11- Ünsal Ban isimli damat, boşanma aşamasında eski eşinin 25 milyon dolar para talep ettiğini vurguluyor. Ban da ak yoğurttan çıkan ak kaşık değil. Peker'e gönderdiği video da eski eşinin bıçakla kendisini yaraladığını da iddia ediyor.

12- Aynı Ban, ortada para olmadığını, belge bulunmadığını da vurgulasa da Dalaman'da son üç ayda kızı adına 20 milyon TL'lik arazi alımı yapıldığına dair çok ciddi iddialar var. Bir kaç gün içinde o belgeleri de yayınlayacağız...

13- Sedat Peker'i cidden seviyorum. Sözünü yerine getiriyor. 40 yaşın altındakilere seslendiği gibi; bizim 40 yaş üzeri kuşağımızı da bilgilendiriyor. Patlattığı lağımın kokusunu hissettiriyor.

14- Süleyman Soylu, Peker'in Sezgin Baran Korkmaz ilişkisine dair iddiaları gündeme getirmesinin arkasında. Soylu'nun fotoğrafı olmayan kriminal tip yok. Gazeteci kimliğime rağmen Süleyman Soylu ile bırakınız yan yana, aynı karede fotoğrafım olmadığı için müsterihim.

15- Damat Ünsal Ban'ın önümüzdeki günlerde trafik kazası veya başka bir adli vaka ile ortadan kaldırılma ihtimali olabilir. İddialara göre son 3 ayda Dalaman'da kızı üzerine aldığı tapularla bu infazı önleyebilir mi bilmiyoruz. Ban konuşmalı...

16- Hem ağabeyine hem de kocasına bıçak çekip "Siz para kazanacaksınız diye beni yakacaksınız" sözlerini sarf eden AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu bütün bu iddialar karşısında sessiz. Kimi kulislere göre istifa mektubunu vermiş. Ama yetmez!..

17- Fetö'ye geçmişte övgüler dizen Zehra Hanım, şimdi çıkıp eşi aracılığı ile kızına Dalaman'da arazi alınmadığına dair vurgu yapmalı. Sedat Peker'in yüzlerce mesajının doğru olup olmadığına dair açıklama yapmalı!..

18- Kırmızı pasaport sahibi olan Zehra Taşkesenlioğlu, yurt dışına çıkıp; çıkmama konusunda bir kararının olup; olmadığına dair kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmez mi?