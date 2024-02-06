Lahana mucizesi

LAHANA ŞİFA BOMBASI

Lahana suyunun zayıflatıcı bir etkisi olduğuna dair bilimsel bir kanıt yok. Bununla birlikte, lahana suyu sağlıklı bir içecek olarak kabul ediliyor ve birçok yararı var.

Lahana suyu, bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olan lifli yapısı nedeniyle sindirim sistemi için faydalı. Ayrıca, lahana suyu kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir, cilt sağlığını iyileştirebilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve daha birçok faydası bulunuyor.

Lahana suyu diyeti yapmak istiyorsanız, öncelikle doktorunuza danışmanız öneriliyor. Çünkü, lahana suyu diyeti, bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Lahana suyu diyeti yaparken, sadece lahana suyu tüketmek yerine, sağlıklı bir diyet planı oluşturmak ve egzersiz yapmak daha etkili bir yöntem olabilir.

Lahana, turpgiller sebze ailesinin bir parçasıdır ve dört ana türü var: Yeşil, kırmızı, savoy ve Napa.

Yeşil lahana, kırmızı lahana ve savoy lahana, çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilir ve vitaminler, mineraller ve fitokimyasallarla dolu düşük kalorili bir seçenektir ve güçlü bir sağlık yararı sağlar.

Napa lahanası, daha sarımsı bir renge sahiptir ve daha az yaygın olarak tüketilir. Hangi lahana türünün daha faydalı olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur, ancak her türün kendine özgü faydaları vardır. Örneğin, kırmızı lahana, yeşil lahanadan daha fazla C vitamini içerirken, savoy lahana, yeşil lahanadan daha fazla K vitamini içerir.