Lahmacun fiyatlarına efsane olacak yorum yaptı. Tatile Bodrum'a gitti

Ekranlardan uzak kalmasının ardından verdiği kilolarla gündeme gelen Nergis Kumbasar, tatil için Bodrum'u tercih etti.

Pahalılığıyla dillere pelesenk olan Bodrum hakkında konuşan ünlü oyuncu, özellikle lahmacun fiyatlarına yaptığı esprili yorumla sosyal medyayı salladı.

1989 yılında Mehmet Ali Erbil ile evlenen ve Yasmin adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Kumbasar, 1996'da boşanmıştı.

"Kiralık Aşk", "Darısı Başımıza", "İyi Günde Kötü Günde", "Seversin" ve "Benim Güzel Ailem" gibi başarılı projelerde yer alan oyuncu, son dönemde ekranlardan uzak olsa da gündemden düşmüyor.

Bodrum'dan döndükten sonra Nişantaşı'nda görüntülenen Kumbasar, tatil deneyimleri hakkında konuşurken, "Bodrum'a gittim ama herkesin abartılı fiyatlara yediği yerlere gitmedim." dedi.

1.200 TL'ye satılan bir lahmacunla ilgili sorulan soruya ise, "İçinde anca pırlanta olması lazım!" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Kumbasar'ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Ünlü oyuncunun yorumlarına, "Çok doğru", "Sonunda ünlü ama mantıklı biri" gibi destek mesajları yağdı.