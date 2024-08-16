Bütün restoranı içerseniz tabi ki 1 milyon lira hesap ödersiniz. Belediye Başkanı Bodrum'daki pahalılığı böyle savundu

Türkiye’nin en önemli tatil merkezlerinden Bodrum, yüksek fiyatlar nedeniyle sürekli gündemde. Sosyal medyada paylaşılan bazı hesap fişlerinde ödenen fiyatların 1 milyon liraya kadar çıkması dikkat çekti. Çok sayıda tatilci ise yüksek fiyatlar ve kalitesiz hizmetten şikayet ederek rotasını Yunan adalarına çevirdi. Bodrum’daki yüksek fiyatlardan şikayet edenlerin yanında bölgede her keseye uygun yerlerin olduğunu düşünenler de bulunuyor.

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’a konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yüksek fiyatlarla ilgili açıklamalar yaptı. Mandalinci, Bodrum’un pahalı olduğu yönünde algı yapılığını söyledi.

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’a açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’un pahalı olduğuna dair algı yapıldığını söyledi.

Mandalinci, "Sanki Türkiye’nin her yeri çok ucuzmuş da sadece Bodrum pahalı gibi bir algı yürütüldü. Ülkemiz maalesef enflasyondan, girdi maliyetlerinden dolayı maalesef eskiye nazaran daha pahalı. Turizmde Avrupa’da, özellikle Akdeniz çanağında birçok rakibimiz var ve bu ülkelerde enflasyon yok veya tek haneli, bizde iki üç haneli." ifadelerini kullandı.

"ALGI SADECE BODRUM'UN ÜSTÜNE YAPIŞMIŞ"

Arz-talep dengesinin bozulmaya başladığını belirten Mandalinci Bodrum’da pahalılık varmış gibi algı yapıldığını söyledi. Mandalinci, “Türkiye’nin hiçbir yerinde ya da Yunan adalarında olmayan bir pahalılıkmış gibi aksettiriliyor” şeklinde konuştu.

"BÜTÜN RESTORANI İÇERSENİZ TABİİ Kİ 1 MİLYON TL HESAP ÖDERSİNİZ"

Mandalinci, "Yalıkavak, Türkbükü, Gölköy tarafına gittiğinizde en lüks restoranda, en lüks otelde hizmet aldığınızda fiyat pahalı diye şaşırmamanız lazım. Bitez’e, Gümüşlük’e, Turgutreis’e geldiğinizde her türlü fiyatın olduğunu görürsünüz" şeklinde konuştu.

Devamında Mandalinci "Maalesef en pahalı restoranlara gidiyorlar, teknelerine ne hikmetse lahmacun istiyorlar. Çiğ börek, gözleme olsa anlarım… Sürat motoruyla tekneye lahmacun gidiyor. Sonra “Bu kadar hesap ödedim” diyorlar. Bir hesap şovmenliği yapılıyor. ‘Şu mekana gittim 1 milyon TL hesap ödedim.’ Efendim bütün restoranı içerseniz 30-40 kişi, tabii ki ödersiniz." ifadelerini kullandı.