Laminant parke nasıl temizlenir? Yer temizliği nasıl yapılır?

Sirke, deterjan ve sabun en çok kullanılan temizleyiciler arasında yer alıyor. Evde zemin temizliği yaparken ahşap, laminat parke veya fayanslarda pek çok temizlik önerisi mevcut. İşte laminant parke temizliğinde dikkat edilmesi gereken noktalar…

YER TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Yer temizliği kire en çok maruz kalan alanlar olduğu için oldukça önemlidir. Fayans, laminant parke gibi farklı yüzeyler için de farklı temizlik uygulaması yapmak gerekiyor. Yer temizliğinde dikkat edilmesi gereken pek çok püf nokta mevcut.

Yer temizliğinde elma sirkesi, deterjan, yüzey temizleyicileri ve sabunlar en çok kullanılan ürünler. Özellikle elma sirkesi zemin temizliğinde en çok kullanılan ürün.

LAMİNAT PARKE NASIL TEMİZLENİR?

Laminat parkelerin temizliği yaparken doğal ahşap zemin için uygulanan temizlik uygulamaları geçerlidir. Bunun sebebi ise laminat parke üretilminde ahşabın yan ürünleri sıkıştırılır ve üzerine koruyucu katman bir yüzey getirilerek parke hale getirilmesidir.

Laminat parkeler, koruyucu yüzeyleri nedeniyle masif ahşap parkelere göre daha dayanıklı sayılmaktadır.

Laminant parke temizliği yaparken fayanslarda kullanılan temizlik solüsyonalrı yerine ahşap temizleyici kullanmak daha doğru olacaktır.

Etkili bir parke temizliği için önce zemindeki tozlar temizlenmeli, elektrikli süpürge yardımıyla yerler süpürülmelidir. Daha sonrasında nemli temizliğe geçilmeli.

Yumaşak mop veya paspas yardımıyla ıslak bırakmamak şartıyla yerlerin tozu silinmelidir.

Zeminin ıslak kalmamasına dikkat edin.

Laminant parkelerde temizleyici ürünler kullanılacaksa toz alma işleminde sonra hazırlanan sulu karışımı 5 litre olacak şekilde ayarlayıp 1 kapak ahşap temizleyici katabilir ve arzunuza göre elma sirke de ekleyebilirsiniz.

Elma sirkesi temizlik işleminde çok kokmasına rağmen havalandırma yapıldıktan sonra kokusu kolayca uçup gidecektir.

Laminant parke temizliğindeki en önemli nokta diğer zeminlerden farklı bir uygulama yapmak ve ahşap temizleyici kullanmaktır.