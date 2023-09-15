Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmenler tahliye ediliyor

Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa'da, hafta başından bu yana adaya ulaşan 6 binden fazla düzensiz göçmenin oluşturduğu yoğunluk ve yankıları sürüyor.

Sayıları bir ara ada nüfusunun üzerine çıktığı belirtilen düzensiz göçmenlerin Lampedusa'dan tahliye çalışmaları sürüyor. Düzensiz göçmenlerin, İtalyan hükümetinin ayarladığı sivil deniz unsurlarıyla İtalya'nın farklı bölgelerine taşınması süreci de başlamış durumda.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, bugün 500'ü Katanya Limanı'na, 700'ü de Porte Empedocle Limanı'na götürülmek üzere 1200 düzensiz göçmenin Lampedusa'dan ayrılacağı belirtildi.

Diğer yandan, Lampedusa'daki düzensiz göçmenlerin tahliye edilmesine çalışılırken, düzensiz göçmen dolu başka teknelerin de adaya gelmeye devam ettiği, sabahtan bu yana 3 teknede toplamda 84 düzensiz göçmenin daha ulaştığı aktarıldı.

Bir diğer haberde de Avrupa Komisyonu'nun da adadaki durumu yerinde görmek için Lampedusa'ya bir heyet göndereceği ifade edildi.

Ada'da düzensiz göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılayan İtalyan Kızılhaçı'nın başkanı Rosario Valastro da göçmen karşılama merkezinde bu sabah itibarıyla 3 bin 800 kişinin bulunduğunu ve buradaki faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Ada'da dün 5 bin kişi için öğle ve akşam yemeği çıkarttıkları bilgisini veren Valastro, "Sabah 700 kişi başka bölgelere tahliye edildi. Bugün toplamda 2 bin 500'den fazla kişinin göçmen karşılama merkezinden çıkarılması bekleniyor." dedi.

"AVRUPA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANAMAZ"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma'da Sanayiciler Birliğinin konferansında, Lampedusa'daki duruma değinerek, Afrika'ndan gelen göç baskısına ilişkin Birleşmiş Milletlerin (BM) konuya müdahil olması gerektiğini söyledi.

Tajani, "Afrika'da olup bitenleri küçümsememeliyiz. Bunu BM'ye taşıyacağız. Afrika'daki durum patlayıcı değil, zaten patlamış durumda. Göç akışını durdurmak için önlemlere ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

İtalya ile sınırında kontrolleri arttıran Fransa'ya da değinen Tajani, "Göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri konusunda ilerlememiz gerekiyor. Avrupa hiçbir şey olmamış gibi davranamaz. Fransa'nın sorunlarımızı anlayacağına inanıyorum. ABD'den döner dönmez Paris ve Berlin'e gideceğim." dedi.