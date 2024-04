Konser, Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilecek ve ünlü şarkıcı geniş bir repertuvarla müzikseverlere unutulmaz bir müzikal deneyim sunacak.

Belçika-İtalyan kökenli Fabian, "Adagio", "Je t'aime", "I Will Love Again" ve "Love by Grace" gibi şarkılarıyla tanınmaktadır. Sahne performansı ve güçlü vokaliyle de bilinen Fabian, yirmiden fazla dilde şarkı söylemesi ve uluslararası ödüllere layık görülmesiyle müzik dünyasında önemli bir yere sahiptir.