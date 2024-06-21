Lastiğe ateş eden bekçi kendini vurdu. Zehir tacirlerini kovalıyordu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lastiğe ateş eden bekçi kendini vurdu. Zehir tacirlerini kovalıyordu

Levent'te polis uygulamasına giren 4 kişi uyuşturucuları atıp araçla kaçmaya başladı. Polislerle şahısların peşine düştü. Trafik ışıklarında zanlıların aracının kapısını tutan ve silahıyla lastiğe ateş eden bekçi, janttan seken kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralandı.

Beşiktaş Levent'te akşam saatlerinde polis ekipleri uygulama yapmaya başladı. Polisler içinde 4 gencin bulunduğu aracı uygulama noktasına almak için "Dur" ihtarında bulundu.

Panikliyen gençler yanlarında bulunan uyuşturucuları acın camından atıp araçlarıyla kaçmaya başladı. Polisler de şüpheli aracın peşine takılınca İstanbul sokaklarında nefes kesen bir takip başladı.

Dakikalarca süren kovalamacada Kağıthane Ortabayır’daki ana caddede son buldu. C.B. isimli bekçi, şüphelilerin aracının kapısını durdurmak için tuttu.

Şüpheliler durmak yerine bekçiyi de bir kaç metre yerlerde sürükledi. Silahına sarılan bekçi aracın lastiğine doğru tabancasıyla ateş etti.

Ancak janttan seken kurşun, bekçinin bacağına isabet etti. Bekçi yaralanırken, polisler saldırganların aracını durdurarak zanlıları yere yatırdı.

Aracı ve zanlıların üstünü didik didik arayan polisler herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Bekçi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Emniyette götürülen ve ifadeleri alınan 4 şahıs, “kasten yaralama”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 şahıs serbest bırakıldı.

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