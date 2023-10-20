Lastik hırsızı ve alıcısı kıskıvrak yakalandı

Kamyon lastiği hırsızı ile çalıntı mallarını satın alan şahıs jandarma tarafından yakalandı

KAYNAK: İHA
Lastik hırsızı ve alıcısı kıskıvrak yakalandı

Eskişehir’de bir iş yerinden yaklaşık 155 bin TL değerindeki 14 adet kamyon lastiği ile 40 metrelik enerji ve nakil kablosu çalan hırsız ile malları satın alan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu Mahallesi’ndeki bir iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 155 bin TL olan 14 adet kamyon lastiği ile 40 metrelik enerji ve nakil kablosu çalındı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda hırsızlık şüphelisi ile çalıntı lastikleri satın alan kişi tespit edildi. Faillerin yakalanması ve çalınan malların ele geçirilmesi maksadıyla yürütülen faaliyet sonucunda 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alınırken, çalınan kamyon lastikleri ve kablolar ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

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Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla lastikleri satın alan şahıs hakkında ‘Suç Eşyasını Satın Almak’ suçundan işlem başlatılırken, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin ise ‘İş Yerinden Hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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