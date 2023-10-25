Lastikçi dükkanında bıçaklı ve jantlı kavga

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir lastikçi dükkanında aralarında husumet bulunan iki kişi bıçak ve jantla birbirine saldırdı.

KAYNAK: İHA
Lastikçi dükkanında bıçaklı ve jantlı kavga

Kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alkollü geldi, bıçakla saldırdı

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Turist Yolu Caddesi üzerindeki bir lastikçi dükkanında meydana geldi. A.Z. isimli şahıs, alkollü şekilde bıçakla geldiği lastikçi dükkanında M.T. isimli şahıs ile tartışmaya başladı. A.Z., “ikimizden birisi ölecek” diyerek M.T.'ye bıçakla saldırdı. M.T. ise karnından ve kolundan yaralanarak karşılık verdi. M.T., dükkandaki bir otomobil jantını alarak A.Z.'yi vurdu.

Hastaneye kaldırıldılar

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan iki kişi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olay yerindeki bıçağa el koydu. İki kişi tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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