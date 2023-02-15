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Trabzonspor Lazar Markovic'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Lazar Markovic'in kiralanması konusunda Gaziantep FK ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 18:07
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Lazar Markovic açıklandı. Trabzonspor KAP'a bildirdi

Trabzonspor Lazar Markovic'i KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Lazar Markovic ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Lazar Markovic’in sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığı belirtildi. Trabzonspor'un yaptığı açıklama şu şekilde:

''Profesyonel futbolcu Lazar Markovic’in, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır.''

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ise şöyle: ''Profesyonel futbolcu Lazar Markovic ile 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonu için 260.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.''

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