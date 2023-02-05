Gaziantep'in 2 yıldızı Galatasaray maçında yok

Gaziantep FK, deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenilirken 2 önemli oyuncusunu da kaybetti. Bu iki oyuncu da önümüzdeki hafta yapılacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştükleri için forma giyemeyecek.

Antalya'da sarı kart gören kaleci Günay, cezalı duruma düştü. Ayrıca maçın 90. dakikasında da Lazar Markovic kırmızı kart gördü.

Günay Güvenç ve Lazar Markovic cezalı duruma düştükleri için Galatasaray karşısında takımdaki yerlerini alamayacaklar.