5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep'in 2 yıldızı Galatasaray maçında yok

Gaziantep'in 2 yıldızı Galatasaray maçında yok

Gaziantep FK'nın Antalyaspor'a yenildiği maçta cezalı duruma düşen 2 önemli oyuncusu Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 09:30
Takip Et

Gaziantep'e Galatasaray maçı öncesi kötü haber

Gaziantep'in 2 yıldızı Galatasaray maçında yok
+
Aa
-

Gaziantep FK, deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenilirken 2 önemli oyuncusunu da kaybetti. Bu iki oyuncu da önümüzdeki hafta yapılacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştükleri için forma giyemeyecek.

Antalya'da sarı kart gören kaleci Günay, cezalı duruma düştü. Ayrıca maçın 90. dakikasında da Lazar Markovic kırmızı kart gördü.

Günay Güvenç ve Lazar Markovic cezalı duruma düştükleri için Galatasaray karşısında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
2
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
3
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
4
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
5
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Plastik devinde miras kavgası
6
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
7
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu
﻿Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu
﻿Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu
﻿Uyanır uyanmaz bu oluyorsa durum ciddi
﻿Uyanır uyanmaz bu oluyorsa durum ciddi
﻿Uyanır uyanmaz bu oluyorsa durum ciddi
﻿Akdeniz'de deprem
﻿Akdeniz'de deprem
﻿Akdeniz'de deprem
﻿MİT ve emniyetten ortak IŞİD operasyonu
﻿MİT ve emniyetten ortak IŞİD operasyonu
﻿MİT ve emniyetten ortak IŞİD operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.