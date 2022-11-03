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  • İlk yardım hayat kurtarır. ‘Lazım olur’ diye aldığı ilk yardım eğitimi 3. kattan zemine çakılan bebeği hayata döndürdü

İlk yardım hayat kurtarır. ‘Lazım olur’ diye aldığı ilk yardım eğitimi 3. kattan zemine çakılan bebeği hayata döndürdü

Denizli’de ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 3. katından beton zemine düştükten sonra kalbi duran 2 yaşındaki bebek, ‘Lazım olur’ düşüncesiyle alınan ilk yardım eğitimi sayesinde kurtuldu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 21:25
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‘Lazım olur’ diye aldığı ilk yardım eğitimi 3. kattan zemine çakılan bebeği hayata döndürdü

İlk yardım hayat kurtarır. ‘Lazım olur’ diye aldığı ilk yardım eğitimi 3. kattan zemine çakılan bebeği hayata döndürdü
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde meydana gelen olayda 4 katlı apartmanın 3. katında yaşayan bebek balkonda sarkarken dengesini kaybedip beton zeminde yürüyen kadının önüne düştü.

 

 

O anda neye uğradığına şaşıran kadın şok geçirirken çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardıma koştu. 112'ye ihbar verildiği sırada esnaf Alptürk Çurku, düşen bebeğin kalbinin atmadığını fark ederek kalp masajı yapmaya başladı.

Masaj sayesinde tekrar hayata dönen bebek, sağlık görevlileri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden bebeğin, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Alptürk Çurku yaşananları şöyle anlattı:

“Olayın heyecanıyla ilk başta anlayamamıştım ancak bebeğin önüne düştüğü kadın büyük bir çığlık attı.

Büyük bir panik oluştu ve ben ilk müdahaleyi yapmak zorunda kaldım.

Denizli Ülkü Ocaklarında aldığımız ilk yardım eğitiminin sayesinde hemen çocuğun boynuna müdahale ettim.

Hareket etmemesi için boynunu tuttum.

Kısa bir süre sonra morarmalar başlatınca kalbinin teklediğini ve nabzının yok olmaya başladığını fark ettim.

Küçük bir kalp masajı yaptım, derin bir nefes alarak hayata döndü. Ambulans gelinceye kadar ilk yardıma devam ettim ve başından hiç ayrılmadım.

Ambulans gelince sağlık ekiplerine teslim ettim. Yoğun bakıma kaldırılıp tedavi altına alınmış."

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