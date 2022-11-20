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Özel sektör öğretmenlerine haksızlığa devam. Her yıl yaşanıyor

Okullarda ilk ara tatil dönemi sona eriyor. Özel okul öğretmenleri ise MEB'in çok net açıklaması olmasına rağmen ek ücret almadan çalıştırıldı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Fındık, bu hak gaspının adeta 'alışkanlık' haline geldiğini söyledi. 

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 09:23
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Özel sektör öğretmenlerine karşı hukuksuzluğa devam: Ek ücret almadan çalıştırıldılar

Özel sektör öğretmenlerine haksızlığa devam. Her yıl yaşanıyor
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2022-23 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 14 Kasım'da başlamıştı. 21 Kasım Pazartesi günü, ara tatil sona eriyor ve okullar açılıyor. Çok sayıda özel okulda yönetmeliğe aykırı olarak takviye kurslar gerçekleştirildi ve Özel okul öğretmenleri bir hafta boyunca herhangi bir ek ödeme almadı.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, Eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yarın sona erecek. 14-21 Kasım tarihlerinde gerçekleşen ara tatilde, birçok özel okulda yönetmeliğe aykırı olarak takviye kurslar yapıldı. Özellikle 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine liseye ve üniversiteye geçiş sınavları için hazırlık derslerinin verildiği belirtildi. Özel okul öğretmenleri yönetmeliğe aykırı olarak çalıştırıldıkları bir hafta boyunca herhangi bir ek ödeme de almadı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası temsilcileri önceki gün, yasak olmasına rağmen ara tatilde eğitim öğretim faaliyetine devam eden Ümraniye Final Akademi Anadolu Lisesi ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Öğretmen Sendikası temsilcileri, görüştükleri kurum yöneticisine Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı hiçbir okulun ara tatilde eğitim ve öğretime devam edemeyeceğini, bunun bir suç olduğunu hatırlattı. Kurumun yöneticisi ise ek binada okul dışında kurs da olduğunu, öğrencilerin ve öğretmenlerin okulla değil kursla ilgili olduğunu söyledi.

HER YIL YAŞANIYOR

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Fındık, "Özel okullarda çok sık gördüğümüz bir durumu tekrar yaşadık. Veliye okulu pazarlamak için çok fazla yaşadığımız bir şey. Bu sefer farklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı ara tatilde telafi yapılamayacağına dair yazı yayımlanmasına rağmen dinlenmedi. Sadece İstanbul'da 20 kadar okul geçen hafta öğretmenleri çalıştırdı. MEB'in çok net açıklaması olmasına rağmen bu yaşandı" dedi.

"ÖZEL OKULLARIN PATRONLARINDA HAK HUKUK TANIMAMAK BİR ALIŞKANLIK OLMUŞ"

Yaşanan hukuksuz durumu belgelediklerini vurgulayan Fındık, şunları söyledi: "Biz bu kurumları aradık, mail attık buna rağmen devam ettiler. Bu hukuksuz durumu sürdüren ilçe milli eğitimlere gerekli başvuruları yaptık ama onlarda ciddiye almadı ve herhangi bir denetim yapmadı. Biz gücümüzün yettiği okullarda durdurmaya çalıştık, bazı okullarda da durdurduk. Öğretmenleri çağırmaya devam eden okulları bildirdik ve soruşturma geçirecekler. Bu hak gaspı adeta alışkanlık olmuş durumda. Onlar için ata sporu olmuş. İtiraz edenlere de 'Yanlış bir şey yapmıyoruz' diye cevap verdiler. Bu bir gelenek olmuş. Özel okulların patronlarında hak hukuk tanımamak bir alışkanlık olmuş."

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