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Ünlü iş adamı eşinden boşandı

Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi ünlü iş insanı Adnan Çebi, 8 yıllık eşi, başarılı televizyoncu Aslıgül Atasagun Çebi'den boşandı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:30
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Le Meridien Etiler'in sahibi ünlü iş insanı Adnan Çebi, eşinden boşandı

Ünlü iş adamı eşinden boşandı
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Adnan Çebi ile Aslıgül Atasagun Çebi ile 2005 yılında ilişkilerini yaşamaya başlamış, Ocak 2012'de de Paris'teki Türk Konsolosluğu'nda evlenmişlerdi. İlişkilerini de, evliliklerini de gözlerden uzak yaşayan Çebi çiftinin boşanma kararı alması herkesi şaşırttı.

"SONUNDA BOŞANMAYI BAŞARMIŞLAR!"

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un yazısından ilgili bölüm şöyle: 

"Yedi yıllık flörtün ardından 2012'de Paris'teki Türk Konsolosluğu'nda evlenen işadamı Adnan Çebi ile başarılı televizyoncu Aslıgül Atasagun'un iki yıl önce boşanmak için mahkemeye başvurduklarını ilk bu köşede okumuştunuz. 

Adnan Çebi, eşi Aslıgül Atasagun'a, 'geçimsiz, kaprisli ve taleplerinin sınırı olmadığı' iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

Aslıgül Hanım da, kendisinin ilgisiz ve yalnız bırakıldığını öne sürerek 800 milyon lira tazminat ve 250 bin lira da yoksulluk nafakası talep etmişti. Ancak o dönem evlerini de ayıran çiftin geçen bu süreçte ne barıştığını ne de boşandığını duymuştum.

Tazminat konusunda anlaşamadıkları için sürecin bu kadar uzadığı konuşuluyordu. Detayları öğrenemedim ama galiba sonunda boşanmayı başarmışlar!

Çünkü Aslıgül Hanım, daha birkaç gün öncesine kadar kullandığı eşinin soyadını Instagram hebasından sildi. Benim gibi herkes bunu boşanmaya yordu."

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