Leblebi gibi asist yapan adam Tadic Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, Sırp vatandaşı olmasına rağmen Macar köklerine sahip.

20 Kasım 1988 doğumlu. Annesi Marija Tadic ve babası Petar Tadic ile yaşadığı Backa Topola kentinde nüfusun yarısını Macar halkı oluşturuyor.

Tadic orta gelirli bir ailenin çocuğuydu.

O bölgedeki Macarlar tarım, ormancılık, balıkçılık veya madencilik ile ilgilenirken, Dusan Tadic futbolu seçti.

Meşin yuvarlakla mahalle arasında tanıştı.

Çocukken idolü

Thierry Henry idi.

Sıkı bir Arsenal hayranıydı.

Yaşadığı kasabanın yerel futbol takımı TSC Backa Topola'ya seçilen birkaç başarılı gençten biri oldu.

Kendi yaş grubunun en iyilerinden biriydi.

Hedefi elbette daha büyük kulüplerdi.

2006 yılında Voyvodina'ya transfer oldu.

Futbol zekasıyla kendisini fark ettirdi.

2006-07 ve 2009-10 sezonlarında takımını iki kez Sırbistan Kupası finalinde lider olarak gördü.

Bu başarılarının ardından Avrupa takımlarının transfer listelerinde yer aldı.

20 yaşındayken 2009-10 UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü attı ve Hollanda'nın FC Groningen takımına transfer oldu.

Groningen'de hemen gol atmaya başlamadı ama kelimenin tam anlamıyla bir asist kralı oldu.

2010-11 sezonunda Messi ve Mesut Özil ile birlikte Avrupa'nın en çok asist yapan futbolcu ödülünü kazandı.

2012'de Twente forması giymeye başladı.

Ama onun asıl hayali Premier Lig'di.

Hayranı olduğu Arsenal'in oynadığı lig.

2014'te hayali gerçek oldu ve Southampton ile sözleşme imzaladı.

Ronald Koeman yönetimindeki Southampton'un Arsenal ile oynadığı maçta galibiyet golünün sahibiydi.

2016'da Avrupa'daki en iyi Sırp Futbolcu ödülüne layık görüldü.

Premier Ligde bir maçta 4 asist yapan tek futbolcu ünvanına sahip oldu.

Southampton ile sözleşmesinin son yılında takımı düşme potasındaydı.

Herkese söz vermişti.

Ligde kalırlarsa sahada sadece iç çamaşırıyla eğlenecekti.

Dediğini yaptı.

Haziran 2018'de Ajax'a transfer oldu.

Gollerinden çok asistleriyle alkışlandı.

Dusan Tadic'in bugüne kadar oynadığı 606 resmi maçta 202 golü, 232 asisti var.

Tadic iyi bir aile babası.

Eşi Dragana Vukanac ile 2013 yılında dünya evine girdi.

Vasily, Veljko ve Tara isimlerinde 3 çocukları var.

Dusan ismi "tevazu" anlamına geliyor.

Yakın arkadaşları da onu "tevazu onun kişiliği" diye tanımlıyor.

Ancak geçen sene Hollanda Kupası'nda Feyenord'ta oynayan maçta milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün ayağına basarken bu tevazuyu göstermemiş ve çirkin bir el hareketi yapmıştı.

Tadic ayrıca Türkiye'yi derinden sarsan depreme de duyarsız kalmakla eleştirilmişti.

Futbol dışında basketbol meraklısı.

Bir NBA uzmanı da denebilir.

Lakers hayranı ve en sevdiği basketbolcu Lebron James.

Fenerbahçeliler Dusan Tadic'i sık sık Ülker Arena'da görmeye hazır olsunlar.