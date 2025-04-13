Leipzig deplasman şanssızlığını kırdı

Bundesliga'nın 29. haftasında oynanan cuma akşamı karşılaşmasında RB Leipzig, VfL Wolfsburg'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek Aralık ayından bu yana süren dış saha galibiyeti özlemine son verdi. Leipzig’in teknik sorumlusu Zsolt Löw’ün öğrencileri, ilk 50 dakikada sahaya adeta hükmetti. Bu süreçte üç gol bulan Saksonya temsilcisi, sonrasında zorlansa da kazanmasını bildi.

Leipzig mücadeleye etkili başladı. Henüz 11. dakikada Openda, Wolfsburg savunmasının yaptığı hatayı affetmedi ve uzak mesafeden klas bir vuruşla takımını öne geçirdi. Bu gol, Leipzig’in oyundaki üstünlüğünün habercisi oldu. 26. dakikada Vermeeren’in kazandığı topu Xavi değerlendirdi ve farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda Wolfsburg sadece Kaminski'nin direkten dönen şutuyla tehlike yaratabildi.

XAVİ SİMONS GECENİN YILDIZI OLDU

İkinci yarıya Leipzig bir kez daha hızlı başladı. 49. dakikada Xavi, ceza sahası dışından mükemmel bir plaseyle skoru 3-0 yaptı. Genç yıldız böylece duble yaparak gecenin en etkili ismi oldu.

Ancak bu golden sonra Leipzig temposunu düşürdü. Bu da Wolfsburg’un oyuna tutunmasını sağladı. 58. dakikada Fischer skoru 3-1’e getirirken, 75. dakikada Skov Olsen'in golüyle fark bire indi. Maehle ve Skov Olsen’in oyuna sonradan girişi, ev sahibine canlılık kattı.

WOLFSBURG BASKISI YETERSİZ KALDI

Son dakikalarda baskıyı iyice artıran Wolfsburg, kaleci Gulacsi’yi geçmekte zorlandı. Gerhardt’ın 82. dakikadaki sert vole şutu da Macar kaleci tarafından etkisiz hale getirildi. Leipzig cephesinde ise Baumgartner, farkı tekrar ikiye çıkarma fırsatını iki kez değerlendiremedi.

Zorlu geçen son anlara rağmen Leipzig skoru korumayı başardı. 3-2’lik sonuçla RB Leipzig, 7 Aralık’tan sonra ilk kez deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı. Bu sonuçla Leipzig, puanını 53'e çıkararak dördüncü sıradaki yerini korudu. Wolfsburg ise 12. sırada kalırken üst üste dördüncü yenilgisini almış oldu.

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HASENHÜTTL VE LÖW ESKİ DOST, YENİ RAKİP

Wolfsburg Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, bu karşılaşmada eski yardımcısı Zsolt Löw’e karşı sahadaydı. İkili, geçmişte Leipzig’de iki sezon birlikte çalışmıştı. Bu kez ise Löw, tecrübesini takıma iyi yansıttı.

Hasenhüttl, bir önceki hafta Union Berlin’e karşı alınan yenilginin ardından kadrosunda Vavro ve Dardai’ye şans verdi. Ancak takım savunmasındaki zafiyetler maçın kaderini belirledi. Wolfsburg bir sonraki maçında Mainz deplasmanına gidecek. Leipzig ise evinde Kiel’i konuk edecek.

LEİPZİG’DEN KRİTİK ÜÇ PUAN

Maçın genelinde oyunu domine eden taraf Leipzig oldu. İlk yarıdaki yüksek pres ve hızlı hücumlar, sonucu belirleyen etkenlerdi. Her ne kadar ikinci yarıda oyun dengelense de Leipzig ilk yarıda kurduğu üstünlüğü koruyarak önemli bir galibiyet aldı. Teknik sorumlu Löw için bu galibiyet aynı zamanda takım üzerindeki güvenin artması açısından da büyük anlam taşıyor.

RB Leipzig’in bu galibiyeti, sezonun geri kalanı için umut verici. Özellikle Avrupa kupaları hedefleyen ekip için dış sahadaki bu kırılma anı moral kaynağı oldu. Wolfsburg ise artık düşme hattına yaklaşmamak için acilen bir toparlanma sürecine girmek zorunda.

Bu karşılaşmanın ardından RB Leipzig 53 puana ulaşarak ilk dört hedefini canlı tuttu. VfL Wolfsburg ise 28 puanda kaldı ve alt sıralarla arasındaki puan farkı kapanmaya başladı. Leipzig’in yıldızı Xavi Simons ise iki gol ve etkili oyunuyla haftanın oyuncusu olmayı başardı.