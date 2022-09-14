Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi

Ünlü model Camila Morrone ile 4 yıllık birlikteliğine son veren Leonardo DiCaprio, son dönemin en popüler modellerinden Gigi Hadid ile ilk defa objektiflere yakalandı.
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İkili New York’ta bir partide samimi bir şekilde konuşurken görüntülendi.
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DailyMail’in haberine göre 47 yaşındaki oyuncu ve Hadid’in ‘işleri ağırdan aldığı’ biliniyor.
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DiCaprio’nun birlikteliklerinin hep kendinden yaşça küçük kadınlarla olması üzerine sosyal medyada pek çok espri yapılmıştı.
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Oyuncunun 2017’den beri birlikte olduğu Camila Morrone yakın zamanda 25 yaşına girmişti. Modelin 25 yaşını geçmesinin ardından gelen ayrılık haberi, oyuncunun 25 yaş üstü kadınlarla çıkmadığı teorisini güçlendirdi.
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Ünlü model ise 27 yaşında. Oyuncunun birlikte olduğu tüm kadınlar içinde Hadid, en büyükleri oluyor.
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DiCaprio, daha önce 23 yaşındaki model Gisele Bünchen ve 25 yaşındaki Bar Refaeli ile yollarını ayırmıştı.
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İlişkilerinin ‘ciddi’ olduğu belirtilen çiftin arasında 22 yaş vardı. 25 yaşındaki Morrone verdiği bir röportajda adının yalnızca DiCaprio ile anılmasını eleştirmiş ve “Kiminle birlikte olduğun dışında da bir kimliğin olmalı. Bu algıdan kurtulacağım konusunda kendime güveniyorum” ifadelerini kullanmıştı.
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İlişkilerini her zaman gözlerden uzak yaşayan çift, kırmızı halıda hiç beraber görüntülenmedi ancak Oscar ve Altın Küre gibi ödül törenlerine beraber katıldı.