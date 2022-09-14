Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi

İlişkilerinin ‘ciddi’ olduğu belirtilen çiftin arasında 22 yaş vardı. 25 yaşındaki Morrone verdiği bir röportajda adının yalnızca DiCaprio ile anılmasını eleştirmiş ve “Kiminle birlikte olduğun dışında da bir kimliğin olmalı. Bu algıdan kurtulacağım konusunda kendime güveniyorum” ifadelerini kullanmıştı.