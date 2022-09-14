14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, adının aşk dedikodularına karıştığı ünlü model Gigi Hadid ile birlikte görüntülendi. İkilinin samimi halleri dikkat çekti.

Galeri Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 12:56
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 13:04
Takip Et
1/17

2/17

Ünlü model Camila Morrone ile 4 yıllık birlikteliğine son veren Leonardo DiCaprio, son dönemin en popüler modellerinden Gigi Hadid ile ilk defa objektiflere yakalandı.

3/17

İkili New York’ta bir partide samimi bir şekilde konuşurken görüntülendi.

4/17

DailyMail’in haberine göre 47 yaşındaki oyuncu ve Hadid’in ‘işleri ağırdan aldığı’ biliniyor.

5/17

DiCaprio’nun birlikteliklerinin hep kendinden yaşça küçük kadınlarla olması üzerine sosyal medyada pek çok espri yapılmıştı.

6/17

Oyuncunun 2017’den beri birlikte olduğu Camila Morrone yakın zamanda 25 yaşına girmişti. Modelin 25 yaşını geçmesinin ardından gelen ayrılık haberi, oyuncunun 25 yaş üstü kadınlarla çıkmadığı teorisini güçlendirdi.

7/17

Ünlü model ise 27 yaşında. Oyuncunun birlikte olduğu tüm kadınlar içinde Hadid, en büyükleri oluyor.

8/17

DiCaprio, daha önce 23 yaşındaki model Gisele Bünchen ve 25 yaşındaki Bar Refaeli ile yollarını ayırmıştı.

9/17

İlişkilerinin ‘ciddi’ olduğu belirtilen çiftin arasında 22 yaş vardı. 25 yaşındaki Morrone verdiği bir röportajda adının yalnızca DiCaprio ile anılmasını eleştirmiş ve “Kiminle birlikte olduğun dışında da bir kimliğin olmalı. Bu algıdan kurtulacağım konusunda kendime güveniyorum” ifadelerini kullanmıştı.

10/17

İlişkilerini her zaman gözlerden uzak yaşayan çift, kırmızı halıda hiç beraber görüntülenmedi ancak Oscar ve Altın Küre gibi ödül törenlerine beraber katıldı.

11/17

12/17

13/17

14/17

15/17

16/17

17/17

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
1
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
2
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
3
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
4
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
5
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
6
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
7
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak
﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak
﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak
﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Fıkra gibi olay. Kazdıkları çukura kendileri düştü
﻿Fıkra gibi olay. Kazdıkları çukura kendileri düştü
﻿Fıkra gibi olay. Kazdıkları çukura kendileri düştü
﻿Ani işitme kaybı ve baş dönmesi tedavi edilmezse çok tehlikeli
﻿Ani işitme kaybı ve baş dönmesi tedavi edilmezse çok tehlikeli
﻿Ani işitme kaybı ve baş dönmesi tedavi edilmezse çok tehlikeli
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Unutulmaz espiriyi yine sosyal medya patlattı. TÜİK Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti
﻿Unutulmaz espiriyi yine sosyal medya patlattı. TÜİK Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti
﻿Unutulmaz espiriyi yine sosyal medya patlattı. TÜİK Kraliçe Elizabeth genç yaşta hayatını kaybetti
﻿Hadise'nin dans ederken yaptığı hareket olay oldu. Bakalım kocası ne diyecek
﻿Hadise'nin dans ederken yaptığı hareket olay oldu. Bakalım kocası ne diyecek
﻿Hadise'nin dans ederken yaptığı hareket olay oldu. Bakalım kocası ne diyecek
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿500 bin TL verdiler satmadı. Gözü gibi bakıyor güneşli, yağmurlu, karlı havalarda asla binmiyor. Türkiye’de tek
﻿500 bin TL verdiler satmadı. Gözü gibi bakıyor güneşli, yağmurlu, karlı havalarda asla binmiyor. Türkiye’de tek
﻿500 bin TL verdiler satmadı. Gözü gibi bakıyor güneşli, yağmurlu, karlı havalarda asla binmiyor. Türkiye’de tek
﻿Burcu Özberk poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿Burcu Özberk poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿Burcu Özberk poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿Ne yani siz çok mu iyi editörsünüz. Habertürk'te Büyük Skandal-mış
﻿Ne yani siz çok mu iyi editörsünüz. Habertürk'te Büyük Skandal-mış
﻿Ne yani siz çok mu iyi editörsünüz. Habertürk'te Büyük Skandal-mış
﻿Oyuncu Melis Sezen öyle bir dans yaptı ki. Beğeni butonu çöktü
﻿Oyuncu Melis Sezen öyle bir dans yaptı ki. Beğeni butonu çöktü
﻿Oyuncu Melis Sezen öyle bir dans yaptı ki. Beğeni butonu çöktü
﻿Oyuncu Yasemin Yalçın'ı görenler çok şaşırıyor. 'Sürahi Nine' evrim geçirdi
﻿Oyuncu Yasemin Yalçın'ı görenler çok şaşırıyor. 'Sürahi Nine' evrim geçirdi
﻿Oyuncu Yasemin Yalçın'ı görenler çok şaşırıyor. 'Sürahi Nine' evrim geçirdi
﻿Kraliçe'ye veda kuyruğu. 20 Bin kişi ll.Elizabeth'in tabutunu görmek için sıra bekledi
﻿Kraliçe'ye veda kuyruğu. 20 Bin kişi ll.Elizabeth'in tabutunu görmek için sıra bekledi
﻿Kraliçe'ye veda kuyruğu. 20 Bin kişi ll.Elizabeth'in tabutunu görmek için sıra bekledi
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿İngiliz basını kıyasladı.Prenses Diana’nın taziye çiçekleri Kraliçe’yi gölgede bıraktı
﻿İngiliz basını kıyasladı.Prenses Diana’nın taziye çiçekleri Kraliçe’yi gölgede bıraktı
﻿İngiliz basını kıyasladı.Prenses Diana’nın taziye çiçekleri Kraliçe’yi gölgede bıraktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.