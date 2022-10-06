Christian Bale'den çarpıcı Leonardo DiCaprio itirafı: Kariyerimi rolleri reddetmesine borçluyum

Christian Bale, bir dergiye verdiği yeni röportajında Leonardo DiCaprio'nun Hollywood'daki her büyük erkek film rolünden ilk payını aldığını iddia etti. 48 yaşındaki aktör, GQ dergisine verdiği röportajda "Bugüne kadar, herhangi birinin aldığı herhangi bir rol, sadece o önceden vazgeçtiği için, kariyerimi rolleri reddetmesine borçluyum" ifadelerini kullandı.

"İLK SIRADA YER ALIYOR"

Bale, kendisinin ve 47 yaşındaki Titanik yıldızının yaş aralığındaki diğer aktörlerin de kariyerlerini DiCaprio'ya borçlu olduğunu sözlerine ekledi:

"Hollywood'da onunla aynı yaşta olan hemen hemen herkes kariyerini, hangi proje olursa olsun ona borçlu olduğundan şüpheleniyorum." Christian Bale, Leonardo DiCaprio'nun Hollywood'daki her büyük erkek film rolünde ilk sırada yer aldığını iddia etti. "Kimsenin ne dediği önemli değil. Yönetmenlerle ne kadar arkadaş canlısı olduğunuzun bir önemi yok. Birden çok kez birlikte çalıştığım tüm o insanlar, bu rollerin her birini önce ona teklif ettiler” diye ekledi.

90'larda Titanik dahil beş film rolünü Leo'ya kaptıran Bale, meslektaşı için 'Yaptığı her şeyi kendisi seçiyor. Ve bu onun için çok iyi, o olağanüstü' ifadelerini kullandı ve onun her zaman için ilk sırada geliyor olmasından da rahatsızlık duymadığını söyledi.