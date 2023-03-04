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Leonardo DiCaprio FBI tarafından sorguya çekildi

Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, Malezyalı bir yatırımcı ile ilişkisi sebebiyle FBI tarafından sorguya çekildi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 17:15
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Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'ya FBI sorgusu

Leonardo DiCaprio FBI tarafından sorguya çekildi
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Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, Malezyalı kaçak yatırımcı JHo Low ile bağlantılı olması sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin iç istihbarat ve güvenlik gücü FBI'ya ifade verdi.

Hakkında arama emri olan yatırımcı ile ilgili sorguya çekilen 48 yaşındaki oyuncu, Bloomberg'in haberine göre 2018 yılında da yetkililer tarafından sorgulanmıştı. JHo Low, yaklaşık 4,5 milyar dolar değerinde kara para aklamakla suçlanıyor.

BİRLİKTE İŞ YAPTILAR

The Guardian'ın haberi göre, DiCaprio Low ile 2010 yılında bir gece kulübünde tanıştı. Raporlara göre oyuncu "Onun için çalışıyordum ve bu iş sosyalleşmemize de sebep oldu. Birbirimize daha çok görmeye başladık" dedi. İkilinin 1 milyar doları aşan bir bütçelik bir film prodüksiyonu yaratma ve DiCaprio'nun filmlerinden esinlenen Warner Bros tema parkları kurma fikirleri olduğu biliniyor. İkili ayrıca Belize'de çevre dostu bir otel de inşa etmek istiyordu.

YATIRIMCI OYUNCUYA LÜKS HEDİYELER VERDİ 

Öte yandan, yatırımcının DiCaprio'nun rol aldığı Oscar ödüllü Para Avcısı filmini finanse ettiği ve oyuncuya aralarında Marlon Brandon’a ait 600 bin dolarlık Oscar heykeli ve  9 milyon dolarlık Jean-Michel Basquiat tablosu olduğu lüks hediyeler verdiği biliniyor. New York Times, 2018 yılında oyuncunun bu hediyeleri yetkililere temsil ettiğini bildirmişti.

 

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