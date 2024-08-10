Letonya, komünizm ve Rus heykellerine savaş açtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Letonya, komünizm ve Rus heykellerine savaş açtı

Letonya Radyosu'nun 9 Ağustos tarihli haberine göre, başkent Riga'nın belediye başkan yardımcısı, Kamu Hafızası Merkezi Derneği'yle birlikte, şehirdeki komünizm ve Rus emperyalizminin sekiz simgesinin kaldırılması çağrısında bulundu.

Riga Belediye Başkan Yardımcısı Edvards Ratnieks, söz konusu heykellerin komünist totaliter rejimi ve Rus emperyalizmini yücelttiğini ve Ruslaştırmayı kutladığını belirterek "Bu tür ideolojik semboller bağımsız Letonya'daki Riga'da kabul edilemez. Özellikle de komşu ülkesinde savaş yürüten saldırgan bir devletin yanı başında olduğumuzu gördüğümüzde. Şimdi bu ülkenin tarihini, Letonya halkına ve diğer uluslara karşı çeşitli tezahürlerini güçlendiren bu ülkenin insanlarını yüceltmekten vazgeçme zamanı" ifadelerini kullandı.

Riga Anıtlar Kurulu, heykellerin kaderini birkaç hafta içinde değerlendirmeyi planlıyor. Ancak, Konseyin kararı yalnızca tavsiye niteliğinde olacak. Nihai karar politikacılar tarafından Şehir Konseyi toplantısında alınacak.

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