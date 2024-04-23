Letonya hükümetinin 2023 verilerine göre Letonya'nın 1,8 milyonluk nüfusunun yaklaşık %23,7'si etnik Ruslardan oluşuyor. 2023'te yapılan bir ankete göre Letonya nüfusunun %37,7'si anadillerinin Rusça olduğunu belirtmiştir.

İngilizce, Letonyalı okul çocuklarının öğrendiği ilk yabancı dil olarak hizmet vermekte ve teoride, ikinci dil olarak bir dizi başka dil sunuluyor.

Eğitim Bakanlığı'na göre, büyük ölçüde öğretmen eksikliği nedeniyle Letonya okullarının yarısından fazlasında Rusça ikinci yabancı dil olarak öğretilmeye devam ediyor.

Tasarı, 2026 yılından itibaren Letonya okullarında öğretilecek diğer ikinci yabancı diller için daha fazla seçenek sunmayı ve özellikle diğer AB ülkelerinden gelenlere odaklanmayı öneriyor. Bu hamle, Letonya kamusal alanında Rusça'yı ekarte etmek için aldığı bir dizi önlemin sonuncusu.

Letonya parlamentosu 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak ülkedeki Rus vatandaşları için ikamet kurallarını sıkılaştıran bir değişikliği kabul etti. Letonya'da yaşayan Rusların artık daimi ikamet başvurusunda bulunmaları ve temel düzeyde bir Letonca dil sınavını geçmeleri gerekiyor.

Rusya, Letonya ve diğer Baltık ülkelerindeki bu tür politikaları "Rusofobi" olarak nitelendirdi.

Buna karşılık Letonyalı yetkililer dil politikasını savunarak, sadece ülkede yaşayanlardan ulusal dili düşük düzeyde bile olsa bilmelerini istediklerini ve bu dili öğrenmeleri için yeterli zaman da verildiğini ifade ettiler.

Letonya, geniş çaplı savaşın patlak vermesinden bu yana Ukrayna'nın en sadık destekçilerinden biri oldu. Ülkenin başbakanı Evika Silina geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Riga'nın Kiev'e yaptığı askeri yardımın, Nisan ayında yapılacak savunma yardım paketi de dahil olmak üzere 392 milyon avroya (yaklaşık 425 milyon dolar) ulaştığını söyledi.