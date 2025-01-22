Letonya üretici fiyatlarında sınırlı artış

Letonya'da üretici fiyatları, 2024 Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 oranında artarak olumlu bir dönüşe işaret etti. Kasım ayında kaydedilen %1,2'lik düşüşten sonra bu toparlanma, ülkenin ekonomik gidişatına dair umut verdi.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki maliyetler, Kasım ayındaki %4,7'lik artıştan sonra Aralık'ta %5,6'ya yükseldi. İmalat sanayisindeki fiyatlar ise %0,9'dan %1,6'ya çıkarak genel artışa önemli katkı sağladı. Ayrıca, su temini, atık su ve atık yönetimi gibi hizmetlerdeki maliyetlerde %11,3 oranında büyük bir artış kaydedildi (Kasım: %10,8).

Elektrik, gaz, ısıtma ve iklimlendirme gibi enerjiyle ilgili hizmetlerde ise deflasyon yavaşladı. Bu sektörde fiyatlar, Kasım ayındaki %13,1 oranında gerilemeye karşın, Aralık'ta %9,6 oranında düşüş kaydetti. Bu durum, enerji piyasalarında dengenin yeniden sağlanabileceğine dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

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Aylık bazda incelendiğinde, üretici fiyatları Aralık ayında %0,3 oranında yükseldi. Kasım ayında %0,1 olarak kaydedilen artışın ardından gelen bu büyüker oran, ekonomik aktivitenin canlanmakta olduğuna işaret ediyor.

Letonya Merkezi İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bu veriler, 2024'ün ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın hızlanabileceği öngörüsünü destekliyor. Uzmanlar, üretici fiyatlarındaki bu çıkışın, tüketici fiyatlarında da bir miktar etkisini gösterebileceğini belirtiyor. Ancak enerji maliyetlerindeki dalgalanmaların önümüzdeki aylarda dengelenmesi bekleniyor.

Madencilik ve imalat gibi temel endüstrilerdeki maliyet artışları Letonya'nın ekonomik direncine işaret ederken, enerji sektöründeki deflasyonun yavaşlaması gelecekteki iyileşmelere alan açabilir.

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